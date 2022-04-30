Волейболистки «Куаныша» – чемпионы Азии

В финале азиатского первенства в Семее ВК «Куаныш» в решающем пятом сете сумел обыграть действующих чемпионов Азии – 3:2. Дружина из Петропавловска впервые в своей истории добивается такого громкого успеха на клубном азиатском уровне. Напомним, в 2021 году «Алтай» был сильнее всех на клубном чемпионате Азии в Таиланде. Тем самым казахстанские девушки второй год подряд становятся чемпионами Азии.

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