Три известных футболиста отличились рекордами Лиги чемпионов

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Открывает данный список рекордсменов знаменитый форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, который стал самым возрастным автором гола каталонской дружины в плей-офф Лиги чемпионов. Подобного достижения польский нападающий достиг после того, как забил мяч в первом матче 1/8 финала с "Наполи". Это ему удалось в возрасте 35 лет и 184 дней.

1 - Robert Lewandowski (35 years, 184 days) has become the oldest goalscorer for Barcelona in a Champions League knockout game, surpassing Lionel Messi's previous record (33 years, 259 days against PSG in March 2021, also in the last 16). Experience. pic.twitter.com/VAgxKxjzGK