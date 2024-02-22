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Три известных футболиста отличились рекордами Лиги чемпионов

Футбол Рекордсмены ЛЧ Фото: Instagram/_RL9, lamineyamal, Official_Pepe.
По итогам прошедших накануне матчей Лиги чемпионов УЕФА три игрока записали свои имена в историю самого престижного клубного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.

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Открывает данный список рекордсменов знаменитый форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, который стал самым возрастным автором гола каталонской дружины в плей-офф Лиги чемпионов. Подобного достижения польский нападающий достиг после того, как забил мяч в первом матче 1/8 финала с "Наполи". Это ему удалось в возрасте 35 лет и 184 дней.

Поляк улучшил рекорд экс-игрока "Барсы" Лионеля Месси. Аргентинец стал автором гола в ответной игре 1/8 финала ЛЧ с ПСЖ (2021 год), тогда ему было 33 года и 269 дней.

Еще один представитель "блауграны" Ламин Ямаль также запечатлел свое имя в Книге рекордов Лиги чемпионов. Талантливый вингер накануне вышел в стартовом составе против "Наполи" в возрасте 16 лет и 223 дней. Тем самым испанец стал самым молодым футболистом, кто принимал участие в матчах плей-офф.

По информации пресс-службы УЕФА, португалец Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов. Защитник "Порту" сыграл в поединке 1/8 финала с "Арсеналом" в 40 лет и 360 дней. 26 февраля знаменитый португалец отметит день рождение, ему исполнится 41.

Тем временем, УЕФА объявил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В этот список вошли Йоэй Верман (ПСВ), Марко Арнаутович ("Интер"), Роберт Левандовски ("Барселона") и Вендерсон Галено ("Порту").

После двух дней Лиги чемпионов, ночью 22 февраля пройдут игры стадии 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференции.

Куандык Шынасилов
Барселона ФК Роберт Левандовски УЕФА Месси Лионель
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