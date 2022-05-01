Двухлетний мальчик упал оросительный канал в Кентау

Инцидент произошел 30 апреля 2022 года. В 19:47 на пульт дежурно- диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в городе Кентау, село Хантаги, улица Торекулова несовершеннолетний ребенок упал в оросительную трубу.

Спасатели срочно прибыли на место происшествия. Ребенок 2020 года рождения, оставшийся без присмотра взрослых, упал в трубу диаметром 500 мм и застрял на расстоянии 15 метров.

Как передает официальный представитель МЧС Талгат Уали, в спасательной операции были задействованы три спасателя и одна единица техники ДЧС Туркестанской области.

Спасатели вытащили пострадавшего ребенка из трубы и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. В настоящее время состояние ребенка среднее, находится под наблюдением врачей.