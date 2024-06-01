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Картины двухлетнего мальчика покупают за тысячи евро

Картины, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 08:20 Фото: Instagram/laurents.art
В Германии коллекционеры искусства покупают картины двухлетнего мальчика за тысячи евро, сообщает Zakon.kz.

Лоран Шварц создает абстрактные картины с помощью акриловых красок. По мнению родителей и экспертов, они не похожи на творчество других детей. Об этом рассказала газета The Times.

Мама двухлетнего мальчика пришла к такому выводу осенью 2023 года во время отдыха в Италии. Семья остановилась в отеле, где была комната для рисования. Лиза Шварц рассказала, что Лоран проводил там все время.

Картины, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 08:20

Фото: Instagram/laurents.art

К Рождеству она оборудовала для сына художественную студию. Женщина фотографирует полотна Лорана и выкладывает их в соцсети. За его творчеством следят уже более 30 тыс. пользователей.

Недавно картины Шварца появились на художественной ярмарке в Мюнхене. Часть из них приобрели коллекционеры из Великобритании и с Багамских островов. Издание пишет, что за одно из произведений искусства заплатили 6,5 тыс. евро.

Выставка, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 08:20

Фото: Instagram/laurents.art

По словам родителей, все вырученные деньги поступают на сберегательный счет. Лоран сможет воспользоваться ими, когда достигнет совершеннолетия.

А в Англии ученика хотят исключить из школы из-за слишком длинных волос.

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