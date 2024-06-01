Картины двухлетнего мальчика покупают за тысячи евро
Лоран Шварц создает абстрактные картины с помощью акриловых красок. По мнению родителей и экспертов, они не похожи на творчество других детей. Об этом рассказала газета The Times.
Мама двухлетнего мальчика пришла к такому выводу осенью 2023 года во время отдыха в Италии. Семья остановилась в отеле, где была комната для рисования. Лиза Шварц рассказала, что Лоран проводил там все время.
Фото: Instagram/laurents.art
К Рождеству она оборудовала для сына художественную студию. Женщина фотографирует полотна Лорана и выкладывает их в соцсети. За его творчеством следят уже более 30 тыс. пользователей.
Недавно картины Шварца появились на художественной ярмарке в Мюнхене. Часть из них приобрели коллекционеры из Великобритании и с Багамских островов. Издание пишет, что за одно из произведений искусства заплатили 6,5 тыс. евро.
Фото: Instagram/laurents.art
По словам родителей, все вырученные деньги поступают на сберегательный счет. Лоран сможет воспользоваться ими, когда достигнет совершеннолетия.
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