Картины двухлетнего мальчика покупают за тысячи евро

В Германии коллекционеры искусства покупают картины двухлетнего мальчика за тысячи евро, сообщает Zakon.kz.

Лоран Шварц создает абстрактные картины с помощью акриловых красок. По мнению родителей и экспертов, они не похожи на творчество других детей. Об этом рассказала газета The Times.

Мама двухлетнего мальчика пришла к такому выводу осенью 2023 года во время отдыха в Италии. Семья остановилась в отеле, где была комната для рисования. Лиза Шварц рассказала, что Лоран проводил там все время.

Фото: Instagram/laurents.art

К Рождеству она оборудовала для сына художественную студию. Женщина фотографирует полотна Лорана и выкладывает их в соцсети. За его творчеством следят уже более 30 тыс. пользователей.

Недавно картины Шварца появились на художественной ярмарке в Мюнхене. Часть из них приобрели коллекционеры из Великобритании и с Багамских островов. Издание пишет, что за одно из произведений искусства заплатили 6,5 тыс. евро.

Фото: Instagram/laurents.art

По словам родителей, все вырученные деньги поступают на сберегательный счет. Лоран сможет воспользоваться ими, когда достигнет совершеннолетия.

А в Англии ученика хотят исключить из школы из-за слишком длинных волос.