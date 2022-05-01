День единства народа отмечают в Казахстане

Отмечается праздник концертами, соревнованиями, ярмарками и танцами населяющих республику народов. Особые номера готовят представители культурных центров, чтобы познакомить всех желающих со своими национальными традициями.

18 октября 1995 года Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана. Во времена СССР 1 мая отмечали как праздник труда и мира – День солидарности трудящихся. Как День труда его все еще чтят в 142 странах мира.

День единства народа Казахстана является выходным днем. В связи с тем, что в 2022 году он выпал на воскресенье, то выходной перенесен на понедельник – 2 мая. Таким образом, казахстанцы отдохнут три дня подряд.