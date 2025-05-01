День единства народа отмечают в Казахстане

Казахстан – многонациональная страна, где в мире и согласии проживают более 150 наций и народностей. День единства народа является важным праздником дружбы и согласия всех этносов вот уже 30 лет, сообщает Zakon.kz.

С 1 мая 1996 года в республике каждую весну в этот день масштабные празднества объединяют сотни культур и традиций, напоминая жителям страны о ценности мира и солидарности. Этот государственный праздник начал отмечаться после того, как 18 октября 1995 года президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана.

Для жителей нашей страны это не просто массовые торжества, культурные мероприятия и дополнительный день отдыха. За эти годы красный день в календаре стал доброй традицией, объединяющей всех казахстанцев под общим шаныраком дружбы. Ведь гражданский мир, общественное согласие и единство народа были и остаются фундаментом страны, важным условием ее поступательного развития.

В этот день праздник с размахом отмечают во всех регионах страны. Различные культурные центры под эгидой Ассамблеи народа Казахстана проводят выставки, чтобы ознакомить посетителей с традициями своего народа. Веселые танцы, спортивные соревнования – неотъемлемая часть празднований.

Как отметил председатель ОО "Казахстанский русский культурный центр", заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана города Алматы Всеволод Лукашёв, вопросы сохранения мира и стабильности народа находятся на постоянном контроле АНК, которая стоит в первых рядах в укреплении межэтнического и межконфессионального согласия.

"Цели и задачи Ассамблеи народа Казахстана не меняются многие годы. Они основополагающие – сохранение мира, стабильности, межнационального, межконфессионального и социального согласия. Посредством этнокультурных объединений идет популяризация культуры, традиций, быта и уклада этносов, проживающих на территории нашей республики. Это способствует взаимопроникновению культур и лучшему пониманию целостности народа многонациональной страны". Всеволод Лукашёв

В Казахстане созданы все необходимые условия для развития культуры, языка, традиций всех этносов. Деятельность АНК способствует росту международного авторитета Казахстана как страны, эффективно решающей вопросы межэтнических отношений.

"Важность дальнейшего выполнения своих задач Ассамблеей народа Казахстана очевидны: мы все хотим жить в мире. Чтобы наши дети, внуки росли в динамично развивающейся, процветающей, инновационно привлекательной стране, которая дает большие возможности для развития личностного роста и построения будущего. Это и есть наш "Жана Казахстан", – сказал заместитель председателя АНК города Алматы Всеволод Лукашёв.

В городе Алматы на данный момент проживает 2 292 000 человек. Из них казахов – 1 471 000, русских – 429 000, уйгуров – 122 000, корейцев – 39 200, татар – 31 435, азербайджанцев – 22 000 человек.

Только в этом году Ассамблеей народа Казахстана организовано 67 мероприятий, направленных на укрепление общественного согласия и общенационального единства.

В рамках празднования тридцатилетия Ассамблеи народа Казахстана в городе организованы мероприятия ко Дню благодарности: фестиваль творческих коллективов Алматы, ряд круглых столов, проведены заседания АНК под председательством акима города и его заместителей. Презентованы издания "Этнополитика и идентичность в Казахстане" по результатам международных научно-практических конференций.

Особое внимание уделяется разъяснению задач, озвученных главой государства в его Посланиях, на заседаниях Курултая и сессиях Ассамблеи народа Казахстана.

В рамках республиканского проекта "Жомарт Жан" регулярно проводятся благотворительные мероприятия для поддержки пожилых людей, многодетных и малообеспеченных семей, а также детей и людей с ограниченными возможностями.

В текущем году было организовано более 40 благотворительных мероприятий, помощь получили 880 человек: 47 семей и шесть организаций, приюты, детские дома. На эти цели было направлено в общей сложности более 21,5 млн тенге.

В рамках деятельности Совета аксакалов городской Ассамблеей проведено 21 мероприятие с охватом более 1100 человек. Также оказана помощь в трудоустройстве жителей и в других различных вопросах. Совет матерей города Алматы организовал 10 выездных встреч, количество участников составило более 1200 человек.

"Центром медиации в межэтнической сфере АНК проведено восемь мероприятий с охватом около 600 человек. Состоялись семинары, тренинги для воспитателей и психологов. Кроме того, тренинги для военнослужащих и курсантов Пограничной академии КНБ Алматы", – отметил Всеволод Лукашёв.

Представительством Ассамблеи в городе Алматы проведено свыше 35 мероприятий для молодежи с охватом более 2000 человек.

Совместно с маслихатом города запущен проект Школа молодого политика "Қайраткер". Это работа по профориентации молодежи. Инициирован такой проект, как "Ассамблея жастары", топ-50 профессий будущего, востребованных в Казахстане в ближайшие 5-10-15 лет.

Накануне в учебных заведениях страны проведены классные часы и открытые уроки, посвященные празднику – Дню единства народа Казахстана. Ребята обсудили важность дружбы и уважения между народами, изучив тонкости традиций и богатство культур разных этносов, проживающих на территории Казахстана.

"Работа продолжается, вопросы сохранения мира и стабильности находятся на контроле. Ассамблея народа Казахстана находится в первых рядах в укреплении межэтнического и межконфессионального согласия", – заключил Всеволод Лукашёв.

Фото: assembly.kz

Праздничная программа в Алматы

Сегодня, 1 мая, в Алматы пройдет масштабное празднование Дня единства народа Казахстана. В этом году праздник приурочен к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и пройдет под девизом "Бірлігі жарасқан Алматы". Основные мероприятия развернутся на площади имени Абая перед Дворцом Республики с 10:30 до 21:00. Вход свободный.

Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана на площади Абая пройдет фотовыставка этнокультурных объединений в рамках празднования Дня единства народа Казахстана на тему: "Единство народа в фокусе: 30 лет Ассамблее народа Казахстана".

Далее состоится концерт популярных творческих коллективов и этнокультурных объединений АНК города Алматы на площади Абая. Помимо этого, будут проведены благотворительные акции, ярмарки, флешмобы и конкурсы. Вечером жителей и гостей города ждет грандиозный шоу-концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

Полную программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.

Праздничная программа в Астане

В честь праздника в столице планируется провести десятки разноплановых культурно-спортивных мероприятий – от интеллектуальных викторин и выставок до концертов и забега.

По информации акимата Астаны, во Дворце школьников имени М. Утемисова планируется праздничный концерт, а в Президентском центре состоится выставка рисунков воспитанников детской художественной школы.

На территории Международного выставочного центра ЕХРО в честь 1 мая и 30-летия АНК будет проведен массовый забег "Бірлік жарысы". Позже на этой стартовой площадке состоится концерт творческих коллективов столичной Ассамблеи, а также спортивные соревнования по народным видам спорта.

На площади театра "Жастар" для гостей подготовят концертную программу. Праздничный концерт в этот день организуют и во Дворце "Жастар". В фойе гостей будет ждать этновыставка народно-прикладного искусства и национальной одежды этносов, а на концертной программе – специально приглашенные звезды.

Праздничная программа в Шымкенте

Массовые празднества будут проведены и на главных площадках города Шымкента в День единства народа Казахстана.

1 мая в Доме дружбы состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню единства народа Казахстана. Начало – в 10:00.

В 9:00 будет организован праздничный забег, посвященный 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Спортивное мероприятие проведут в дендропарке им. А. Аскарова.