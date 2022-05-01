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08:04 01.05.2022

Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

президент РК Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с праздником, отметив, что этот день – символ сплоченности нации, передает Zakon.kz.
Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Праздником единства народа Казахстана! Этот теплый майский праздник является ярким символом сплоченности нашей нации. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что традиции дружбы и взаимопонимания глубоко укоренены в самосознании казахстанского народа, составляя основы гармонии, мира и согласия в стране.

Исторически сложившееся на благодатной казахской земле многообразие культур стало неотъемлемой частью нашей идентичности. Объединенные общими идеалами и ценностями, мы уверенно преодолеваем все трудности и глобальные вызовы. Сегодня мощным фактором консолидации общества выступает идея Нового Казахстана. Она опирается на созидательную энергию всех граждан. Каждому из нас предстоит внести свой вклад во всестороннее обновление страны. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и мирного неба! Касым-Жомарт Токаев

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