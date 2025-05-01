Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

1 мая президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, этот праздник наполнен особым смыслом и содержанием. Объединенный общими ценностями и созидательными целями, наш народ сегодня уверенно движется вперед по пути прогресса. На казахской земле в атмосфере взаимопонимания и уважения живут представители различных этносов.

В этом году исполняется 30 лет со дня основания Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, ставшего за эти годы ключевым проводником политики мира и согласия. Все это время она вносит весомый вклад в консолидацию общества, неизменно опираясь на принципы дружбы и взаимоуважения граждан. Гражданская сплоченность и солидарность были и остаются важнейшими условиями развития нашей страны, успеха проводимых нами масштабных реформ.

Мы и впредь будем последовательно укреплять общенациональное единство на основе равенства, взаимного доверия и созидательного потенциала культурного многообразия.

"Убежден, что в единстве и согласии мы преодолеем любые вызовы и достигнем новых высот на пути строительства Справедливого и Сильного Казахстана. Желаю всем мира, добра и благополучия!" Касым-Жомарт Токаев

Выступая 24 апреля 2025 года на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался об этническом многообразии Казахстана.