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События

Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

Наурыз, празднование Наурыза, праздник Наурыз, празднование Наурыза, поздравления Токаева с Наурызом, поздравление Токаева с Наурызом, Касым-Жомарт Токаев, поздравление президента с Наурызом, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 08:01 Фото: Zakon.kz
1 мая президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, этот праздник наполнен особым смыслом и содержанием. Объединенный общими ценностями и созидательными целями, наш народ сегодня уверенно движется вперед по пути прогресса. На казахской земле в атмосфере взаимопонимания и уважения живут представители различных этносов.

В этом году исполняется 30 лет со дня основания Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, ставшего за эти годы ключевым проводником политики мира и согласия. Все это время она вносит весомый вклад в консолидацию общества, неизменно опираясь на принципы дружбы и взаимоуважения граждан. Гражданская сплоченность и солидарность были и остаются важнейшими условиями развития нашей страны, успеха проводимых нами масштабных реформ.

Мы и впредь будем последовательно укреплять общенациональное единство на основе равенства, взаимного доверия и созидательного потенциала культурного многообразия.

"Убежден, что в единстве и согласии мы преодолеем любые вызовы и достигнем новых высот на пути строительства Справедливого и Сильного Казахстана. Желаю всем мира, добра и благополучия!"Касым-Жомарт Токаев

Выступая 24 апреля 2025 года на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался об этническом многообразии Казахстана.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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