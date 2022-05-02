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15:07 02.05.2022

Крупный пожар произошел на кладбище в ВКО перед Родительским днем

кладбище Фото: скриншот видео
Сухая трава загорелась на кладбище в городе Шемонаихе. Сгорело 800 квадратных метров, передает Zakon.kz.
Благодаря оперативности пожарных ПЧ-28 могилы почти не пострадали. Деревянные памятники и венки также были спасены от распространения на них огня. Пресс-служба ДЧС ВКО

Как сообщается, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. ЧП произошло 30 апреля.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. Ни в коем случае не разводить костры в лесу, не допускать палов травы. За нарушения правил предусмотрена административная ответственность.

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Шемонаиха
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