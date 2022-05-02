Крупный пожар произошел на кладбище в ВКО перед Родительским днем

Как сообщается, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. ЧП произошло 30 апреля.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. Ни в коем случае не разводить костры в лесу, не допускать палов травы. За нарушения правил предусмотрена административная ответственность.