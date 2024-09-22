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Крупный пожар произошел на кладбище в Караганде

пожар на кладбище, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 19:38 Фото: Zakon.kz
22 сентября в 15:58 в Караганде по улице Д. Бедного, вблизи Тихоновского кладбища, загорелась трава, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказали, что огонь охватил кресты, оградки. Карагандинцы говорят, что на территории много сухой травы и мусора, который жители собирают в кучу после уборки вокруг могил усопших родственников. Они пожаловались, что мусор не вывозится ни акиматом города, ни ответственной управляющей компанией, поэтому жители поджигают сухую траву, чтобы не складировать отходы.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС региона.

"Произошло загорание сухой травы на общей площади 420 кв. м. (из них 20 кв. м. на территории кладбища). Загорание ликвидировано в 16:41", – рассказали в департаменте.


Ранее сообщалось, что пожар потушили в частной бане в городе Косшы.

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