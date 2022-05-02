Рамазан и Медина – самые популярные имена среди новорожденных в Казахстане

1085 мальчиков по имени Рамазан и 430 девочек по имени Медина родились в стране в священный месяц Рамазан.

Второе по популярности мужское имя – Айсултан. Так назвали 248 мальчиков. Третье – Алихан. Так назвали 174 новорожденных. На четвертом месте – Нурислам (141), на пятом – Амир (128).

Среди женских имен лидерство держит Медина. Так назвали 430 девочек. На втором месте – Раяна (383). На третьем месте имя Айша (343). Также в апреле в Казахстане родились 257 Айлин и 201 Асылым.

Священный месяц Рамазан в этом году начался 2 апреля и продлился до 1 мая. 2 мая мусульмане празднуют Ораза айт.