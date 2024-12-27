Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане в 2024 году

Бюро национальной статистики 27 декабря поделилось информацией о том, какие имена новорожденных стали самыми популярными в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в 2024 году по сравнению с предыдущим годом в списке популярных имен мальчиков произошли изменения. Из топ-10 выбыло имя Нұрислам. Лидером среди имен мальчиков стал Мұхаммед, который вытеснил с первой позиции имя Алихан, занимавшее первое место на протяжении последних 10 лет (с 2014 года).

Топ-10 имен среди мальчиков:

1. МҰХАММЕД

2. АЙСҰЛТАН

3. АЛИХАН

4. МУХАММАД

5. ОМАР

6. АЛДИЯР

7. АМИР

8. АЛАН

9. АЛИ

10. ХАМЗА

Среди девочек в 2024 году в первую десятку вошло имя Мариям, вытеснив из списка имя Амина.

Топ-10 имен среди девочек:

1. АЙЛИН

2. МЕДИНА

3. АСЫЛЫМ

4. АЙША

5. ТОМИРИС

6. АЯЛА

7. АЙЫМ

8. РАЯНА

9. САФИЯ

10. МАРИЯМ

В Бюро национальной статистики также рассказали, что они расширили возможности одного из самых популярных онлайн-сервисов – раздел "Популярные имена". Теперь пользователи могут получить более полную и разнообразную информацию о самых распространенных и редких именах среди новорожденных.

"Ранее раздел "Популярные имена" предоставлял информацию о топ-10 именах мальчиков и девочек за определенный год и месяц рождения. Теперь в расширенном функционале доступен выбор периода не только за месяц, но и квартал, полугодие, год либо определенный период. Также пользователи могут выбрать до ТОП-50 популярных/редких имен среди новорожденных в разрезе национальностей и регионов", – сообщили в бюро.

С расширением функционала сервиса пользователи могут более детально исследовать изменения в популярных именах, анализировать тренды и культурные особенности выбора имен в Казахстане.

Между тем Zakon.kz собрал для читателей итоги 2024 года в разных сферах.