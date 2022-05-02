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17:52 02.05.2022

Эксперт: В жару смартфон может загореться даже в кармане

Загореться в кармане Фото: pixabay
Смартфоны, в особенности те устройства, которые имеют литий-ионную и литий-полимерную батарею, под воздействием высоких температур могут загореться даже в кармане, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.

Высокие температуры провоцируют тепловой выброс, который и приводит к самовозгоранию батареи.

Если мобильное устройство питается от литий-ионного или литий-полимерного аккумулятора, а это самые распространенные типы батареи, вы можете столкнуться с явлением теплового выброса, которое может привести к самовозгоранию батареи. Денис Кувиков

Для защиты смартфон лучше держать подальше от прямых солнечных лучей, выбирать неплотные чехлы и сократить количество одновременно работающих приложений. Также важно следить за яркостью экрана, выключить Bluetooth, GPS и модуль Wi-Fi, ведь устройство постоянно будет искать доступную поблизости сеть, объяснил эксперт.

Также он рассказал о способе охлаждения гаджета после перегрева. По словам Кувикова, следует снять с телефона защитный чехол, отключить мобильный интернет и закрыть приложения, а затем спрятать его в прохладное место.

Айсулу Омарова
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