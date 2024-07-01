Аномальная жара: как уберечь смартфоны от перегрева

Летом, когда температура воздуха может подниматься выше 30 градусов, важно особенно бережно обращаться со своим смартфоном, сообщает Zakon.kz.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества перечислили, что нельзя делать со смартфонами в жару.

Оставлять под прямыми солнечными лучами

"В разгар дня под солнцем смартфоны нагреваются до 50-60 градусов. Это может привести к повреждению внутренних компонентов, расслоению экрана и значительному снижению производительности устройства. Кроме того, под воздействием ультрафиолетовых лучей матрица дисплея выцветает и перестает отображать яркие цвета", – отметили в Роскачестве.

Некоторые смартфоны оснащены встроенными датчиками температуры, которые могут предупреждать пользователя о возможном перегреве. Если в вашем смартфоне есть такой датчик, отслеживайте его показания и настройте уведомления о критической температуре.

Забывать смартфон в машине

Даже если автомобиль припаркован в тени, внутри него отсутствует циркуляция воздуха, из-за чего находящиеся там предметы быстро нагреваются. Под воздействием прямых солнечных лучей салон автомобиля становится похож на сауну. Чрезмерный нагрев может негативно сказаться на всех компонентах устройства без исключения: процессоре, аккумуляторе, модулях памяти, печатной плате, экране и камерах.

Использовать некачественные аксессуары

"Чехол также может стать причиной перегрева устройства. Слишком плотные модели и "бронированные" накладки могут затруднить циркуляцию воздуха и ухудшить теплоотвод. Выбирайте чехлы из материалов, которые не проводят тепло, например, из силикона или пластика", – сообщили эксперты.

В жаркую погоду лучше использовать только оригинальные аксессуары, так как производители тестируют их в экстремальных условиях и следят за тем, чтобы устройство не подвергалось повышенным нагрузкам.

Те же правила относятся к зарядным устройствам. Неоригинальная продукция часто сертифицируется по упрощенной схеме, поэтому полная совместимость со смартфонами всех брендов не гарантируется. Неоригинальные провода и адаптеры могут вызвать перегрев аккумуляторов, особенно в жаркую погоду или в закрытом салоне автомобиля.

Защитные стекла для смартфонов также чувствительны к высокой температуре. Если оставить устройство на жаре, на экране могут появиться пузырьки воздуха. Они ухудшают качество изображения и снижают прочность защитного слоя.

Неправильно заряжать смартфон

Современные смартфоны с аккумуляторами большой емкости поддерживают технологию беспроводной зарядки, которая позволяет не тратить время на подключение к розетке. Однако использование этой технологии может привести к нагреву батареи, сообщают в Роскачестве.

Чтобы защитить внутренние компоненты смартфона от перегрева на зарядке, рекомендуем убрать устройство в тень, закрыть все приложения и заблокировать экран. Кроме того, можно использовать сетевое зарядное устройство с меньшей силой тока и ограничить уровень заряда до 70-80 %.

Включать функции, которые потребляют много энергии

В жаркую погоду рекомендуем отключать Bluetooth, Wi-Fi и GPS, если вы ими не пользуетесь. Эти функции потребляют много энергии и способствуют перегреву смартфона.

На жаре лучше не играть в игры с высокой графикой, они сильно нагружают процессор и графический ускоритель.

Как правильно охлаждать смартфон

При высокой температуре важно обеспечить относительную прохладу внутренним компонентам смартфона. Иначе гаджет может выйти из строя. Самый простой совет – меньше пользоваться телефоном. Но если это невозможно, включите режим энергосбережения:

1. Откройте "Настройки" устройства.

2. Перейдите в раздел "Батарея" (или "Аккумулятор" на Iphone).

3. Включите экономию заряда.

Самый быстрый способ охладить смартфон – включить режим "В самолете". Также вы можете вручную ограничить фоновые процессы и на время отказаться от использования энергозатратных функций.

"Категорически не рекомендуем охлаждать гаджет в холодильнике. Резкий перепад температур может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и повредить электронные компоненты. Это особенно опасно для смартфонов с сенсорными экранами, которые могут перестать реагировать на прикосновения после такого "охлаждения", – сообщили в Роскачестве.

Ранее эксперты рассказали, что нельзя оставлять в машине во время сильной жары.