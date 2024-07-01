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Аномальная жара: как уберечь смартфоны от перегрева

Как уберечь смартфон от перегрева в сильную жару, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 11:13 Фото: рixabay
Летом, когда температура воздуха может подниматься выше 30 градусов, важно особенно бережно обращаться со своим смартфоном, сообщает Zakon.kz.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества перечислили, что нельзя делать со смартфонами в жару.

Оставлять под прямыми солнечными лучами

"В разгар дня под солнцем смартфоны нагреваются до 50-60 градусов. Это может привести к повреждению внутренних компонентов, расслоению экрана и значительному снижению производительности устройства. Кроме того, под воздействием ультрафиолетовых лучей матрица дисплея выцветает и перестает отображать яркие цвета", – отметили в Роскачестве.

Некоторые смартфоны оснащены встроенными датчиками температуры, которые могут предупреждать пользователя о возможном перегреве. Если в вашем смартфоне есть такой датчик, отслеживайте его показания и настройте уведомления о критической температуре.

Забывать смартфон в машине

Даже если автомобиль припаркован в тени, внутри него отсутствует циркуляция воздуха, из-за чего находящиеся там предметы быстро нагреваются. Под воздействием прямых солнечных лучей салон автомобиля становится похож на сауну. Чрезмерный нагрев может негативно сказаться на всех компонентах устройства без исключения: процессоре, аккумуляторе, модулях памяти, печатной плате, экране и камерах.

Использовать некачественные аксессуары

"Чехол также может стать причиной перегрева устройства. Слишком плотные модели и "бронированные" накладки могут затруднить циркуляцию воздуха и ухудшить теплоотвод. Выбирайте чехлы из материалов, которые не проводят тепло, например, из силикона или пластика", – сообщили эксперты.

В жаркую погоду лучше использовать только оригинальные аксессуары, так как производители тестируют их в экстремальных условиях и следят за тем, чтобы устройство не подвергалось повышенным нагрузкам.

Те же правила относятся к зарядным устройствам. Неоригинальная продукция часто сертифицируется по упрощенной схеме, поэтому полная совместимость со смартфонами всех брендов не гарантируется. Неоригинальные провода и адаптеры могут вызвать перегрев аккумуляторов, особенно в жаркую погоду или в закрытом салоне автомобиля.

Защитные стекла для смартфонов также чувствительны к высокой температуре. Если оставить устройство на жаре, на экране могут появиться пузырьки воздуха. Они ухудшают качество изображения и снижают прочность защитного слоя.

Неправильно заряжать смартфон

Современные смартфоны с аккумуляторами большой емкости поддерживают технологию беспроводной зарядки, которая позволяет не тратить время на подключение к розетке. Однако использование этой технологии может привести к нагреву батареи, сообщают в Роскачестве.

Чтобы защитить внутренние компоненты смартфона от перегрева на зарядке, рекомендуем убрать устройство в тень, закрыть все приложения и заблокировать экран. Кроме того, можно использовать сетевое зарядное устройство с меньшей силой тока и ограничить уровень заряда до 70-80 %.

Включать функции, которые потребляют много энергии

В жаркую погоду рекомендуем отключать Bluetooth, Wi-Fi и GPS, если вы ими не пользуетесь. Эти функции потребляют много энергии и способствуют перегреву смартфона.

На жаре лучше не играть в игры с высокой графикой, они сильно нагружают процессор и графический ускоритель.

Как правильно охлаждать смартфон

При высокой температуре важно обеспечить относительную прохладу внутренним компонентам смартфона. Иначе гаджет может выйти из строя. Самый простой совет – меньше пользоваться телефоном. Но если это невозможно, включите режим энергосбережения:

1. Откройте "Настройки" устройства.

2. Перейдите в раздел "Батарея" (или "Аккумулятор" на Iphone).

3. Включите экономию заряда.

Самый быстрый способ охладить смартфон – включить режим "В самолете". Также вы можете вручную ограничить фоновые процессы и на время отказаться от использования энергозатратных функций.

"Категорически не рекомендуем охлаждать гаджет в холодильнике. Резкий перепад температур может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и повредить электронные компоненты. Это особенно опасно для смартфонов с сенсорными экранами, которые могут перестать реагировать на прикосновения после такого "охлаждения", – сообщили в Роскачестве.

Ранее эксперты рассказали, что нельзя оставлять в машине во время сильной жары.

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