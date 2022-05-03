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07:23 03.05.2022

Сербия отменяет «ковидные» ограничения на въезд

Сербия ПЦР COVID-19 Фото: pixabay
В Сербии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, однако в последние недели заболеваемость снижается, сообщает Zakon.kz.

Правительство Сербии отменяет обязательный негативный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 для въезда в страну, сообщает РИА Новости.

Послабление касается как иностранных, так и сербских граждан.

Отмечается, что решение об отмене ограничений принято на основании нынешней эпидемиологической ситуации в стране. При этом сохраняются рекомендации по ношению масок в закрытых помещениях.

В Сербии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, однако в последние недели заболеваемость снижается.

По последним данным, общее число умерших с диагнозом COVID-19 в стране составляет 15 999 человек.

Данияр Кунафин
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