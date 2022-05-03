07:23 03.05.2022
Сербия отменяет «ковидные» ограничения на въезд
Фото: pixabay
В Сербии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, однако в последние недели заболеваемость снижается, сообщает Zakon.kz.
Правительство Сербии отменяет обязательный негативный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 для въезда в страну, сообщает РИА Новости.
Послабление касается как иностранных, так и сербских граждан.
Отмечается, что решение об отмене ограничений принято на основании нынешней эпидемиологической ситуации в стране. При этом сохраняются рекомендации по ношению масок в закрытых помещениях.
В Сербии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, однако в последние недели заболеваемость снижается.
По последним данным, общее число умерших с диагнозом COVID-19 в стране составляет 15 999 человек.