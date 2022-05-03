Казахстанец стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет

В турнире по быстрым шахматам World Youth Rapid Championships юный казахстанец сумел завоевать звание чемпиона мира. О победе казахстанца сообщили в центральном шахматном клубе Astana.

Ногербек Казыбек является мастером FIDE и воспитанником столичного шахматного клуба Astana.

Только что завершился последний тур в рамках турнира World Youth Rapid Championships 2022 Open under 18, где мастер FIDE Ногербек Казыбек занял первое место и стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет. Поздравляем Казыбека и желаем удачи в предстоящем блиц-турнире. Центральный шахматный клуб Astana

Ногербек Казыбек прошел все девять туров чемпионата.

Другой казахстанский шахматист Даниял Сапенов выиграл бронзовую медаль в категории юноши до 14 лет.

3 мая пройдет чемпионат мира по блиц-шахматам. На соревнование заявлены восемь шахматистов из Казахстана.

Турнир World Youth & Cadets Rapid & Blitz Championships 2022 прошел в Греции. Команду центрального шахматного клуба Astana представляли мастер FIDE Ногербек Казыбек, Жауынбай Алдияр и Жауынбай Алимжан.

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