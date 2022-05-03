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Законодательство РК
09:44 03.05.2022

Максимальные ставки по сберегательным тенговым депозитам повышают в РК

повышают ставки по сберегательным депозиьтам Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июнь 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Так, максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца были повышены на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. соответственно, ввиду роста средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка.

По депозитам на 12 месяцев без пополнения они составят 15%, по депозитам на 24 месяца – 12,4%.

Максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на три и шесть месяцев, а также по срочным депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений и были сохранены на уровне майских значений.

Лариса Черненко
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