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10:25 03.05.2022

Худеем к лету: советы фитнес-инструктора

лишний вес, похудение, лето, здоровье Фото: pexels
Специалист советует не ставить себе цель — похудеть к лету, нужно заботиться о своем здоровье и форме круглый год. Как это сделать правильно, читайте в материале Zakon.kz.

Скоро лето – пора отпусков, и многие люди стремятся избавиться не только от лишней одежды, но и от лишних килограммов, набранных за зимний период. Тренер по фитнесу Светлана Измайлова рассказала, как правильно держать тело в тонусе, как вернуть и сохранить стройность без стресса для организма.

Если правильно выстроить систему избавления от лишней массы тела, тогда не будет откатов к исходному состоянию и набора бесконтрольного объема и разочарования в себе.Светлана Измайлова

Фитнес-тренер рекомендует менять пищевое поведение, добавлять ежедневную активность, которая нравится и которую человек будет с удовольствием выполнять регулярно.

Причем программа правильного питания должна быть для каждого своя. Ваш дневной рацион должен быть сбалансированным, к нему и нужно стремиться. При этом не обязательно вести дневник, достаточно просто двигаться регулярно.Фитнес-инструктор Светлана Измайлова

По словам эксперта, диеты дают временный эффект.

За жесткой низкокалорийной диетой с сильными ограничениями (что обычно используют к лету) последует такой же жесткий откат назад. Светлана Измайлова

Специалист рекомендует постоянно заниматься спортом. Как отметила тренер, при физической активности и переходе на ПП не нужна консультация кардиолога. Любые нагрузки начинают с маленькой интенсивности и постепенно наращивают.

Вследствие такого подхода вырабатывается адаптация, что делает сердце выносливее. Обследование нужно в том случае, если что-то беспокоит.

Вообще худеть к лету или к Новому году – это однозначно стресс. Как психологический, так и физиологический. Худеть не получится, получится набирать килограммы. И с каждым разом все больше.Светлана Измайлова

В своей практике фитнес-инструктор замечает такую тенденцию: большинство из тех, кто хочет снизить вес к лету, к свадьбе, к отпуску или корпоративу, стремятся сделать это как можно быстрее и любой ценой.

Снижение веса – это хорошая цель, особенно если она подкрепляется здоровым подходом, когда в основу поставлена забота о своем теле и сбалансированном питании.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Анастасия Беньяминова
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