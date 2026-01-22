Готовимся к лету: почему растет живот и как его убрать – советы специалиста

Пляжный сезон кажется еще далеко, но именно сейчас – лучшее время заняться своей фигурой. Эксперты предупреждают, что лишний жир на животе – это не только про внешний вид, но и про здоровье. Почему откладывать заботу о теле нельзя и с чего стоит начать уже сегодня, в материале Zakon.kz.

Жир, который накапливается в области живота, называют абдоминальным или висцеральным. Он считается одним из самых распространенных и устойчивых типов жировой ткани, которая встречается как у мужчин, так и у женщин. При этом лишние сантиметры на талии – это не только эстетическая проблема, но и важный сигнал о возможных нарушениях обмена веществ и образа жизни.

По мнению диетолога Бакытжана Момбаева, появление абдоминального жира редко связано с каким-то одним фактором. Однако ключевую роль играет гормональный фон, а точнее, количество инсулина, кортизола, тестостерона и эстрогенов в организме.

"У мужчин висцеральный жир чаще накапливается на фоне инсулинорезистентности и повышенного уровня стресса. У женщин – из-за колебаний эстрогенов, особенно после 30-35 лет и в послеродовой период", – сказал Бакытжан Момбаев.

Фото: pixabay

Еще одним важным фактором остается питание. Избыток сахара, быстрых углеводов и переработанных продуктов нарушает обмен веществ и способствует накоплению жира, особенно в области живота. Специалисты отмечают, что ключевую роль играет не столько количество еды, а ее качество и регулярность питания.

"Избыток сладостей – пирожных, конфет, газированных напитков и фруктовых соков – замедляет метаболизм и снижает способность организма сжигать жир. Не менее опасны трансжиры, которые содержатся в фастфуде и выпечке", – отметил специалист.

Фото: freepik

Еще один фактор риска – алкоголь. Его чрезмерное употребление способствует накоплению жира в области живота, особенно у мужчин. Эксперты отмечают, что даже умеренное, но регулярное употребление спиртного может свести на нет усилия по снижению веса.

Серьезное влияние на обмен веществ также оказывают хронический стресс и недостаток сна. На их фоне люди чаще переедают и особенно тянутся к сладкой и калорийной пище. Именно поэтому, чтобы снизить риск набора веса и гормональных нарушений, врачи рекомендуют спать не менее семи часов в сутки и регулярно находить время для отдыха с семьей и близкими.

Как поправить фигуру?

Первое, что приходит на ум при желании сбросить вес, – это мысли о диете. При этом многие уверены, что чем жестче ограничения, тем быстрее и заметнее будет результат. Краткосрочные диеты действительно могут дать быстрый эффект, однако сохранить результат удается редко. После их окончания люди возвращаются к прежним пищевым привычкам, и вес снова растет.

"Стоит отметить, что убрать жир на животе можно только через общее снижение жировой массы, а не точечно. Важны умеренный дефицит калорий, достаточное количество белка, контроль инсулиновых скачков, а также нормальный режим питания. Без этого даже "идеальная" диета не работает", – подчеркнул Момбаев.

Фото: freepik

Рацион худеющего человека должен быть богат белковой пищей, медленными углеводами и клетчаткой. После еды должно оставаться чувство насыщения без тяжести. Переедание, даже полезными продуктами, снижает эффективность снижения веса.

Спорт

Физическая активность также необходима, но важно понимать, что специальных упражнений, которые сжигают жир только на животе, не существует. Похудение происходит комплексно. Начинающим подойдут бег, ходьба, а также базовые упражнения на пресс. Регулярные тренировки 2-3 раза в неделю помогают снизить вес, подтянуть кожу и сохранить мышечный тонус.

"Людям старше 30, 40 и 50 лет, а также при наличии хронических заболеваний рекомендуется проконсультироваться с врачом перед началом активных тренировок. Такой подход поможет не только улучшить внешний вид, но и сохранить здоровье", – сказал Бакытжан Момбаев.

Фото: freepik

Эксперты напоминают – чтобы в пляжный сезон быть в хорошей физической форме, заботиться о фигуре стоит уже сейчас. Постепенные изменения в питании, сне и уровне активности дают более устойчивый и безопасный результат, чем изменение образа жизни за несколько недель до лета.