10:22 03.05.2022
Долину замков Айракты – Шоманай показали с необычного ракурса
Фото: Instagram/nurkentazhibay
Житель Актау Нуркен Тажибай опубликовал в Instagram видео одной из достопримечательностей Мангистау — Долины замков Айракты – Шоманай, сообщает Zakon.kz.
На кадрах выветренные скалы напоминают замки с башнями и колоннами.
Стоит отметить, что название закрепилось за местностью благодаря серии рисунков ссыльного украинского поэта, писателя и художника Тараса Шевченко, после того, как он побывал в этих местах в 1851 году.
Нуркен Тажибай активно публикует фотографии и видео Мангистауской области. Ранее он снял на видео обмелевший Каспий. Тогда Каспий резко отступил от берегов в Актау.
Обмелевший Каспий в очередной раз сняли на видео
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