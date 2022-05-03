Долину замков Айракты – Шоманай показали с необычного ракурса

На кадрах выветренные скалы напоминают замки с башнями и колоннами.

Стоит отметить, что название закрепилось за местностью благодаря серии рисунков ссыльного украинского поэта, писателя и художника Тараса Шевченко, после того, как он побывал в этих местах в 1851 году.

Нуркен Тажибай активно публикует фотографии и видео Мангистауской области. Ранее он снял на видео обмелевший Каспий. Тогда Каспий резко отступил от берегов в Актау.