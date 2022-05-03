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10:22 03.05.2022

Долину замков Айракты – Шоманай показали с необычного ракурса

путешествие, видео, Долина замков Фото: Instagram/nurkentazhibay
Житель Актау Нуркен Тажибай опубликовал в Instagram видео одной из достопримечательностей Мангистау — Долины замков Айракты – Шоманай, сообщает Zakon.kz.

На кадрах выветренные скалы напоминают замки с башнями и колоннами. 

Стоит отметить, что название закрепилось за местностью благодаря серии рисунков ссыльного украинского поэта, писателя и художника Тараса Шевченко, после того, как он побывал в этих местах в 1851 году.

Нуркен Тажибай активно публикует фотографии и видео Мангистауской области. Ранее он снял на видео обмелевший Каспий. Тогда Каспий резко отступил от берегов в Актау.

Анастасия Московчук
Актау Мангистауская область
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