В Казахстане изменили правила по привлечению иностранной рабочей силы

Потребность в привлечении трудовых иммигрантов для осуществления трудовой деятельности у физических лиц на выполнение работ (оказание услуг) в домашнем хозяйстве определяется местными исполнительными органами с учетом:

спроса на рабочую силу в регионе, в том числе за счет предусматриваемого создания рабочих мест; прогноза численности безработных лиц и ожидаемого высвобождения работников; оценки эффективности привлечения трудовых иммигрантов местными исполнительными органами в предыдущем году и прогнозной потребности в трудовых иммигрантах на предстоящий год.

Местные исполнительные органы формируют потребность в привлечении трудовых иммигрантов на предстоящий год или годы и до 1 ноября направляют заявки на потребность в привлечении трудовых иммигрантов в уполномоченный орган по вопросам занятости населения.

Теперь согласование заявок в МВД не требуется.

Постановление вводится в действие с 10 мая 2022 года.