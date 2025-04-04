Правила выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы изменили в Казахстане

И.о. министра труда и социальной защиты населения приказом от 28 марта 2025 года внес изменения в Правила и условия выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили новое понятие:

информационная система migration.enbek.kz – подсистема цифровой экосистемы Электронная биржа труда (enbek.kz), обеспечивающая учет и движение мигрантов, а также мониторинг предоставления услуг в сфере миграции.

Также в правила включили новые нормы:

Поиск соответствующих кандидатур на внутреннем рынке труда осуществляется работодателем путем направления сведений о наличии вакансий на электронную биржу труда (www.enbek.kz). Работодатель по истечении 15 календарных дней с даты подачи сведений на электронную биржу труда о наличии вакансий направляет заявление о выдаче разрешения на привлечение иностранной рабочей силы с указанием кода опубликования размещенной вакансии.

При направлении заявления информационная система "Иностранная рабочая сила" осуществляет взаимодействие с информационными системами "Единая система учета трудовых договоров" (ЕСУТД) и "Миграционная полиция" для получения данных о зарегистрированных трудовых договорах с привлеченными иностранными работниками.

Указывается, что для получения государственной услуги "Выдача или продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы" работодатель либо уполномоченное им лицо представляет в местный исполнительный орган по месту осуществления трудовой деятельности иностранной рабочей силы через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz (ПЭП) или портал migration.enbek.kz заявление с приложением документов, указанных в перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача или продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы".

Сотрудник местного исполнительного органа при предоставлении работодателем заявления и документов осуществляет их прием и регистрацию в течение одного рабочего дня после дня поступления заявления.

При обращении работодателя после окончания рабочего времени в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, оплаты сбора за выдачу разрешения работодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Местный исполнительный орган в течение шести рабочих дней с момента регистрации заявления рассматривает документы на соответствие перечню требований к оказанию государственной услуги.

Ранее документы после рассмотрения местным исполнительным органом передавались Комиссии по выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы. Теперь эти требования исключены из правил.

Также в правилах говорится, что местный исполнительный орган при принятии решения о выдаче, продлении либо об отказе в выдаче, продлении разрешения на привлечение иностранной рабочей силы осуществляет проверку на наличие сведений о нарушениях, зарегистрированных в информационных системах "Единый реестр административных производств", "Миграционная полиция", ИС "ОТиБ", а также сведений в АИС "ИРС", ИИС "ЕСУТД".

При наличии оснований для принятия решения об отказе в выдаче разрешения местный исполнительный орган направляет/сообщает в "личный кабинет" работодателя либо через телекоммуникационные средства уведомление о предварительном решении об оказании государственной услуги, согласно статье 73 АППК РК.

В уведомлении указываются основания отказа в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя местного исполнительного органа.

При выдаче разрешений по четвертой категории работодатель осуществляет замену иностранных работников на казахстанских граждан по идентичным должностям или иным должностям, относящимися к четвертой категории в период от шести месяцев до одного года.

Согласование с замены иностранных работников на казахстанских граждан при выдаче разрешений осуществляется согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

Работодатели, получившие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, вносят сведения по замене иностранных работников на казахстанских граждан и привлекаемой иностранной рабочей силе на информационную систему migration.enbek.kz.

В правила вносится дополнение, согласно которому разрешение на привлечение иностранных работников выдается при соответствии уровня образования и опыта практической работы иностранной рабочей силы, привлекаемой работодателями для осуществления трудовой деятельности в Казахстане, которые должны отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с профессиональными стандартами или Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций.

Также говорится, что выдача разрешения на привлечение иностранной рабочей силы с действием в пределах более одной административно-территориальной единицы осуществляется при условии согласования местными исполнительными органами на территорию которых работодатель ходатайствует распространить действие разрешение местного исполнительного органа, в которое подано заявление на выдачу или продление разрешения.

Согласование осуществляется при отсутствии оснований для отказа.

Уточняется, что условия выдачи разрешений не распространяются на субъекты малого предпринимательства с численностью работников не более 20 человек.

За выдачу или продление разрешения с работодателей взимается налоговый сбор согласно размерам ставок сбора, за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в РК, утвержденным постановлением правительства "Об установлении ставок сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан".

При выдаче или продлении разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в РК в пределах более одной административно-территориальных единиц сбор уплачивается в бюджет каждой административно-территориальной единицы, указанной в разрешении.

Разрешения, выдаваемые в рамках внутрикорпоративного перевода в пределах более одной административно-территориальной единицы, осуществляется на бесплатной основе.

Работодатели обеспечивают:

внесение информации по трудовым договорам (письма/соглашения о внутрикорпоративном переводе), заключенным с иностранными работниками в ЕСУТД;

получение иностранными работниками индивидуального идентификационного номера.

Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:

для первой категории – на основании заявления работодателя на один, два или три года, с продлением срока разрешения на один, два или три года;

для второй и третьей категории – на двенадцать месяцев, с продлением на срок двенадцать месяцев, но не более трех раз;

для четвертой категории – на двенадцать месяцев без продления;

для сезонных иностранных работников – до девяноста, ста восьмидесяти, двухсот семидесяти, трехсот шестидесяти пяти календарных дней, без продления.

Местный исполнительный орган в целях установления подлинности штампа легализации или апостиля на документах об образовании направляет соответствующие запросы в МИД РК, если иной порядок не предусмотрен международным договором или законодательством РК.

Решение о переоформлении ранее выданного разрешения на другого иностранного работника принимается местным исполнительным органом в течение пяти рабочих дней со дня принятия документов.

Уведомление о принятом решении местного исполнительного органа по переоформлению разрешения направляется в "личный кабинет" работодателя в форме электронного документа подписанного ЭЦП руководителя местного исполнительного органа.

Из правил исключили пункты 27 и 32, которые устанавливали случаи, когда разрешение на привлечение иностранной рабочей силы не выдается и не продляется.

Если иностранное юридическое лицо-работодатель без образования филиала в РК, представительства направляет своих работников в Казахстан по контракту на выполнение работ, оказание услуг по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования либо в случае, если иностранное юридическое лицо-работодатель направляет своих работников в Казахстан для выполнения работ, оказания услуг в дочернюю организацию, представительство, филиал иностранного юридического лица, в котором такое иностранное юридическое лицо-работодатель прямо или косвенно имеет акции или доли участия, то уполномоченное лицо организации, в пользу которой выполняются работы, услуги, через ПЭП представляет в местный исполнительный орган по месту осуществления трудовой деятельности иностранной рабочей силы заявление с приложением документов, указанных в перечне требований к оказанию государственной услуги.

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы отзывается в случаях установления следующих фактов:

привлечения иностранного работника по профессии или специальности, не соответствующей должности, указанной в разрешении;

несоблюдения работодателем условий, установленных пунктом 19 настоящих Правил. При этом местным исполнительным органом отзываются последние выданные разрешения, число которых превышает процентные соотношения, установленные пунктом 19 настоящих Правил;

представления работодателем недостоверных документов для получения или продления разрешения.

Предусмотренные подпунктами 1) и 2) настоящего пункта случаи являются основанием для отказа в выдаче разрешений в течение двенадцати месяцев со дня установления подобного факта.

Привлечение работодателем иностранных работников без разрешения, а также привлечения иностранного работника по профессии или специальности, не соответствующей профессии или специальности, указанной в разрешении, не допускается, за исключением иностранцев и лиц без гражданства, для которых выдача разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы не требуется согласно статье 36-1 закона "О миграции населения". В этих случаях в течение двенадцати месяцев со дня установления подобного факта не выдаются новые разрешения.

Изменен ряд норм, регулирующих привлечение иностранной рабочей силы в рамках внутрикорпоративного перевода

В частности, говорится, что результат о принятом решении местного исполнительного органа по выдаче и продлению разрешения направляется в "личный кабинет" работодателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя местного исполнительного органа.

При принятии решения об отказе в выдаче разрешения на привлечение иностранных работников в рамках внутрикорпоративного перевода местный исполнительный орган направляет в "личный кабинет" работодателя уведомление с указанием его основания в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя местного исполнительного органа.

При выдаче разрешения работодатель выбирает одно из следующих особых условий по его выбору:

профессиональная подготовка своих работников из числа граждан РК по специальности привлекаемого иностранного работника;

переподготовка своих работников из числа граждан РК по специальности привлекаемого иностранного работника;

повышение квалификации своих работников из числа граждан РК;

создание дополнительных рабочих мест для граждан РК по профессиям, по которым привлекаются иностранные работники.

Решение о переоформлении ранее выданного разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в рамках внутрикорпоративного перевода на другого иностранного работника принимается местным исполнительным органом в течение пяти рабочих дней со дня принятия документов.

Решение о продлении разрешения в рамках внутрикорпоративного перевода осуществляется местным исполнительным органом в течение пяти рабочих дней со дня принятия документов.

Местный исполнительный орган отзывает действующее разрешение на привлечение иностранной рабочей силы в рамках внутрикорпоративного перевода в следующих случаях:

привлечения иностранного работника по профессии или специальности, не соответствующей профессии или специальности указанной в разрешении;

несоблюдения работодателем условий, установленных пунктом 60 настоящих Правил. При этом местным исполнительным органом отзываются последние выданные разрешения, число которых превышает процентные соотношения, установленные пунктом 60 настоящих Правил.

Местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней со дня отзыва разрешения направляет в территориальный орган МВД РК области, городов республиканского значения, столицы информацию об отозванных разрешениях на привлечение иностранной рабочей силы согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

Предусмотренные подпунктами 1) и 2) настоящего пункта случаи являются основанием для отказа в выдаче разрешений в течение двенадцати месяцев со дня установления подобного факта.

Добавлена норма следующего содержания:

Привлечение работодателем иностранных работников в рамках внурикорпоративного перевода без разрешения, а также по профессии или специальности, не соответствующей профессии или специальности, указанной в разрешении, не допускается, за исключением иностранцев и лиц без гражданства, для которых выдача разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы не требуется согласно статье 36-1 закона "О миграции населения". В этих случаях в течение двенадцати месяцев со дня установления подобного факта не выдаются новые разрешения.

Работодатели, получившие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, вносят сведения об особых условиях и привлекаемой иностранной рабочей силе в информационную систему migration.enbek.kz.

Жалоба на решения, действия (бездействие) местного исполнительного органа или его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг подается в аппарат акима соответствующей области, городов республиканского значения, столицы и рассматривается в течение 5 рабочих дней.

Также говорится, что при внесении изменений или дополнений в Правила уполномоченный орган по вопросам миграции населения в течение 3 рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции направляет информацию о внесенных изменениях или дополнениях в Единый контакт-центр.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.