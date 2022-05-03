Гибель ребенка на картингдроме: установлен подозреваемый

Трагедия произошла в Илийском районе в картинг-центре.

Со слов очевидцев, в какой-то момент автомобиль под управлением ребенка протаранил оградительные пластмассовые блоки и столкнулся с припаркованным неподалеку грузовиком ГАЗ-53.

По факту трагедии начато досудебное расследование по ст. 306 ч. 3 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». В качестве подозреваемого в материалах уголовного дела выступает 41-летний директор картинг-центра. Пресс-служба ДП Алматинской области

Для установления обстоятельств дела, как отметили в ведомстве, по делу назначен ряд необходимых экспертиз.