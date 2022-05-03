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Законодательство РК
12:57 03.05.2022

Гибель ребенка на картингдроме: установлен подозреваемый

уголовное дело, трагедия Фото: Zakon.kz
2 мая в Алматинской области в картинг-центре погиб 10-летний мальчик. В полиции области уточнили, что начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в Илийском районе в картинг-центре.

Со слов очевидцев, в какой-то момент автомобиль под управлением ребенка протаранил оградительные пластмассовые блоки и столкнулся с припаркованным неподалеку грузовиком ГАЗ-53.

По факту трагедии начато досудебное расследование по ст. 306 ч. 3 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». В качестве подозреваемого в материалах уголовного дела выступает 41-летний директор картинг-центра.Пресс-служба ДП Алматинской области

Для установления обстоятельств дела, как отметили в ведомстве, по делу назначен ряд необходимых экспертиз.

На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке». Уголовное дело принято в производство следственного управления департамента и взято на контроль.Пресс-служба ДП Алматинской области
Анастасия Московчук
Алматинская область
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