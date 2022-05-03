12:57 03.05.2022
Гибель ребенка на картингдроме: установлен подозреваемый
Фото: Zakon.kz
2 мая в Алматинской области в картинг-центре погиб 10-летний мальчик. В полиции области уточнили, что начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла в Илийском районе в картинг-центре.
Со слов очевидцев, в какой-то момент автомобиль под управлением ребенка протаранил оградительные пластмассовые блоки и столкнулся с припаркованным неподалеку грузовиком ГАЗ-53.
По факту трагедии начато досудебное расследование по ст. 306 ч. 3 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». В качестве подозреваемого в материалах уголовного дела выступает 41-летний директор картинг-центра.Пресс-служба ДП Алматинской области
Для установления обстоятельств дела, как отметили в ведомстве, по делу назначен ряд необходимых экспертиз.
На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке». Уголовное дело принято в производство следственного управления департамента и взято на контроль.Пресс-служба ДП Алматинской области