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13:32 03.05.2022

Нападение на пожилую женщину в Алматы – комментарий прокуратуры

алматы, пожилая женщина, нападение, прокуратура Фото: Zakon.kz
Ранее в Казнете распространили видео нападения на пожилую женщину в частном секторе. В прокуратуре Алатауского района Алматы сообщили, что подозреваемого установили и доставили в полицию, передает Zakon.kz.
В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Прокуратурой района будет обеспечено принятие законного процессуального решения в отношении этого человека с дачей надлежащей правовой оценки его действиям.Прокуратура Алатауского района Алматы

По данным ведомства, данный факт зарегистрирован Управлением полиции Алатауского района 3 мая.

Ведется досудебное расследование в отношении С.А.В., 1972 г.р., по факту причинения своей матери С.Н.И., 1948 г.р., средней тяжести вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью и из хулиганских побуждений. В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза.Прокуратура Алатауского района Алматы

В ведомстве отметили, что ход расследования взят на личный контроль прокурора.

Ранее сообщалось, что нападение на пожилую женщину в Алматы попало на видео.

Динара Халдарова
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