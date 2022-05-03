13:32 03.05.2022
Нападение на пожилую женщину в Алматы – комментарий прокуратуры
Фото: Zakon.kz
Ранее в Казнете распространили видео нападения на пожилую женщину в частном секторе. В прокуратуре Алатауского района Алматы сообщили, что подозреваемого установили и доставили в полицию, передает Zakon.kz.
В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Прокуратурой района будет обеспечено принятие законного процессуального решения в отношении этого человека с дачей надлежащей правовой оценки его действиям.Прокуратура Алатауского района Алматы
По данным ведомства, данный факт зарегистрирован Управлением полиции Алатауского района 3 мая.
Ведется досудебное расследование в отношении С.А.В., 1972 г.р., по факту причинения своей матери С.Н.И., 1948 г.р., средней тяжести вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью и из хулиганских побуждений. В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза.Прокуратура Алатауского района Алматы
В ведомстве отметили, что ход расследования взят на личный контроль прокурора.
Ранее сообщалось, что нападение на пожилую женщину в Алматы попало на видео.