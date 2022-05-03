КТЖ планирует увеличить тарифы на грузоперевозки, чтобы поднять зарплаты сотрудникам

Председатель АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев отметил, что в 2020 году зарплаты сотрудникам КТЖ поднимали на 20%, а в этом году – на 25-30%.

У нас фонд заработной платы составляет 331 млрд тенге. В тарифе у нас сидит только 111 млрд, оставшиеся 220 млрд мы стараемся находить из нашей производственной деятельности, в первую очередь, за счет транзита. Но сейчас из-за сложившейся ситуации у нас есть определенные ухудшения по транзиту, эти доходы могут не поступать. Поэтому мы будем обращаться к правительству, чтобы в тариф этого года включили расходы по заработной плате, хотя бы часть из того, что мы покрывали за счет транзита. Нурлан Сауранбаев

По словам предправления, в целом транзит через Россию снизился на 43%, что, соответственно, повлияло и на доходную часть компании. В связи с этим журналисты поинтересовались у главы КТЖ, планируется ли из-за этого увеличение цен на железнодорожные билеты и другие перевозки.