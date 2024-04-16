Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ДЧС Алматы сделал заявление об угрозе подтоплений из-за уровня воды в реках

ДЧС Алматы сделал важное заявление об угрозе подтоплений из-за уровня воды в реках, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 13:41 Фото: pixabay
Специалисты ГУ "Казселезащита" и Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы рассказали Zakon.kz, есть ли угроза подтоплений от рек, протекающих по территории города.

По данным ДЧС, функционируют 10 гидропостов Алматинского городского эксплуатационного технического управления ГУ "Казселезащита" – они в круглосуточном режиме наблюдают за гидрометеорологической обстановкой в реках.

"Через город протекают четыре реки – Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы. В связи с выпадением осадков на реках наблюдается незначительное увеличение расходов воды, а также зафиксировано увеличение мутности воды до 2 баллов в связи со склоновым стоком".Пресс-служба ДЧС Алматы

Также сказано, что специалисты "Казселезащиты" проверяют техническое состояние селезащитных сооружений.

В ДЧС и "Казселезащите" заверили, что обстановка на реках Алматы стабильная.

"С 26 марта личный состав ДЧС Алматы переведен на усиленный вариант несения службы, функционирует оперативный штаб, дополнительно ежесуточно городским филиалом "Казселезащиты" создана механизированная бригада из 20 человек, а также с привлечением самосвалов, погрузчиков, двух единиц кранов и экскаваторов, которые заранее совместно с коммунальными службами русел рек и отстойных бассейнов провели работу по дноуглублению русел рек".Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев

С ночи 16 апреля в Алматы идет дождь. По прогнозам синоптиков, он закончится утром 17 апреля.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 13:41
Затопленные улицы в Алматы: коммунальные службы устраняют последствия ливня
, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 13:41

Также ранее сообщалось, что на лавиносборах в Медеуском районе (район Альплагеря) сошли снежные лавины объемом 4 тыс. кубометров (остановились в русле реки). Жертв и пострадавших нет.

Читайте также

Сотрудники акимата, депутаты и общественники встретились с пострадавшими от паводков в СКО
Сотрудники акимата, депутаты и общественники встретились с пострадавшими от паводков в СКО
Дерево упало на машины, акимат заплатит
Акимату придется заплатить за ремонт двух машин, на которые упало дерево
ООН сделала важное заявление, касающееся Казахстана
ООН сделала важное заявление, касающееся Казахстана
Анастасия Московчук
Алматы Казселезащита
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Баян Алагузова нежно обратилась к супругу
Баян Алагузова нежно обратилась к супругу
Токаев подписал закон по борьбе с семейно-бытовым насилием
Защита женщин и детей от насилия: президент подписал закон, ужесточающий наказание
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: