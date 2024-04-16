ДЧС Алматы сделал заявление об угрозе подтоплений из-за уровня воды в реках

Специалисты ГУ "Казселезащита" и Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы рассказали Zakon.kz, есть ли угроза подтоплений от рек, протекающих по территории города.

По данным ДЧС, функционируют 10 гидропостов Алматинского городского эксплуатационного технического управления ГУ "Казселезащита" – они в круглосуточном режиме наблюдают за гидрометеорологической обстановкой в реках.

"Через город протекают четыре реки – Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы. В связи с выпадением осадков на реках наблюдается незначительное увеличение расходов воды, а также зафиксировано увеличение мутности воды до 2 баллов в связи со склоновым стоком". Пресс-служба ДЧС Алматы

Также сказано, что специалисты "Казселезащиты" проверяют техническое состояние селезащитных сооружений.

В ДЧС и "Казселезащите" заверили, что обстановка на реках Алматы стабильная.

"С 26 марта личный состав ДЧС Алматы переведен на усиленный вариант несения службы, функционирует оперативный штаб, дополнительно ежесуточно городским филиалом "Казселезащиты" создана механизированная бригада из 20 человек, а также с привлечением самосвалов, погрузчиков, двух единиц кранов и экскаваторов, которые заранее совместно с коммунальными службами русел рек и отстойных бассейнов провели работу по дноуглублению русел рек". Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев

С ночи 16 апреля в Алматы идет дождь. По прогнозам синоптиков, он закончится утром 17 апреля.

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Также ранее сообщалось, что на лавиносборах в Медеуском районе (район Альплагеря) сошли снежные лавины объемом 4 тыс. кубометров (остановились в русле реки). Жертв и пострадавших нет.