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15:24 03.05.2022

150 млн тенге выделят для фиксирования цен на социальный хлеб в Алматы

социальный хлеб Фото: Zakon.kz
Алматинские производители получат субсидии, чтобы продолжать поставлять на прилавки магазинов города социальный хлеб. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин, передает Zakon.kz.

Оразалин отметил, что продолжается поставка субсидированного зерна из запасов АО «НК «Продкорпорация» мукомольным предприятиям города. Для фиксирования отпускных цен на социальный хлеб планируется выделение ТОО «Алматынан» оборотного займа в размере 150 млн тенге.

Руководитель Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы сообщил, что в городе ведется мониторинг цен в магазинах В, С класса, где также организованы прямые поставки бакалейной продукции по оптовым ценам напрямую от крупных дистрибьюторов и производителей.

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Поставками охвачены более 1 тыс. магазинов «у дома», куда отгружено порядка 1,5 тыс. тонн продукции по восьми наименованиям социально значимых продовольственных товаров (яйца, сахар, рис, мука, подсолнечное масло, гречка, рожки, соль).

Анастасия Стативкина
Алматы
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