150 млн тенге выделят для фиксирования цен на социальный хлеб в Алматы

Оразалин отметил, что продолжается поставка субсидированного зерна из запасов АО «НК «Продкорпорация» мукомольным предприятиям города. Для фиксирования отпускных цен на социальный хлеб планируется выделение ТОО «Алматынан» оборотного займа в размере 150 млн тенге.

Руководитель Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы сообщил, что в городе ведется мониторинг цен в магазинах В, С класса, где также организованы прямые поставки бакалейной продукции по оптовым ценам напрямую от крупных дистрибьюторов и производителей.

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Поставками охвачены более 1 тыс. магазинов «у дома», куда отгружено порядка 1,5 тыс. тонн продукции по восьми наименованиям социально значимых продовольственных товаров (яйца, сахар, рис, мука, подсолнечное масло, гречка, рожки, соль).