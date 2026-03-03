#Референдум-2026
Общество

В Актюбинской области дефицита социального хлеба нет

хлеб в магазине, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 17:12 Фото: акимат Актюбинской области
Запасов социального хлеба в регионе достаточно. Хлебопекарные предприятия "Рамазан", "Атамекен" и "Наным" полностью обеспечивают рынок своей продукцией. Ежедневно на прилавки магазинов поставляется 34 тысячи буханок хлеба по цене 106 тенге.

В то же время ТОО "Ақтөбе нан" временно приостановило выпечку социального хлеба из-за отсутствия муки первого сорта. Причиной стала задолженность предприятия перед АО "СПК "Актобе"" в рамках форвардного контракта. Сумма долга составляет 170 млн тенге, выделенных из государственного бюджета. Завод отказывается погашать задолженность и просит списать ее. Социально-предпринимательская корпорация "Актобе" готова уже завтра поставить муку первого сорта, необходимо лишь предоставить гарантийное письмо со стороны "Ақтөбе нан".

магазин в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 17:12

Фото: акимат Актюбинской области

"Вопрос о списании задолженности, озвученной руководством ТОО "Ақтөбе нан", не будет реализован. Во-первых, это бюджетные средства. Во-вторых, при возврате денег мы сможем закупить новую продукцию", – отметила руководитель отдела управления сельского хозяйства Снежанна Кулекенова.

глава отдела управления сельского хозяйства Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 17:12

Фото: акимат Актюбинской области

В настоящее время в регионе социальный формовой хлеб производят несколько предприятий. В частности, ТОО "Рамазан" выпускает 12 тысяч буханок в сутки, ТОО "Атамекен" – 12 тысяч, предприятие "Наным" – 6 тысяч буханок социального хлеба в день. Объемы ТОО "Ақтөбе нан" временно распределены между другими заводами. Это позволяет сбалансировать нагрузку на рынке и обеспечить бесперебойные поставки социального хлеба.

хлеб, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 17:12

Фото: акимат Актюбинской области

По информации ответственных структур, социальный хлеб стабильно поставляется в торговые точки, ценовая стабильность сохраняется. Оснований для беспокойства по поводу обеспечения социальным хлебом в регионе нет.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
