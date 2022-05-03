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Законодательство РК
15:33 03.05.2022

Задержан мужчина, попытавшийся захватить телевышку «Кок-Тобе» во время беспорядков

Алматы, Кок-Тобе Фото: акимат Алматы
В Алматы задержали мужчину, который 6 января попытался захватить телевышку «Кок-Тобе», передает корреспондент Zakon.kz.
Основная цель – завладение стратегическим объектом, контроль работы телевидения и радиоканалов для последующей агитации граждан выходить на улицы путем распространения ложной информации.Заместитель начальника Первой службы ГП РК Елдос Килымжанов

По словам Килымжанова, подозреваемый с санкции суда содержится под стражей. 

Кроме того, в Алматы были задержаны трое соучастников ограбления оружейного магазина, которые 5 января раздавали похищенное оружие перед площадью Республики.  

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили о задержании нескольких участников захвата акиматов Семея и Актюбинской области.

Тамила Языкова
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