15:33 03.05.2022
Задержан мужчина, попытавшийся захватить телевышку «Кок-Тобе» во время беспорядков
Фото: акимат Алматы
В Алматы задержали мужчину, который 6 января попытался захватить телевышку «Кок-Тобе», передает корреспондент Zakon.kz.
Основная цель – завладение стратегическим объектом, контроль работы телевидения и радиоканалов для последующей агитации граждан выходить на улицы путем распространения ложной информации.Заместитель начальника Первой службы ГП РК Елдос Килымжанов
По словам Килымжанова, подозреваемый с санкции суда содержится под стражей.
Кроме того, в Алматы были задержаны трое соучастников ограбления оружейного магазина, которые 5 января раздавали похищенное оружие перед площадью Республики.
Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили о задержании нескольких участников захвата акиматов Семея и Актюбинской области.