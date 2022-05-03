Задержан мужчина, попытавшийся захватить телевышку «Кок-Тобе» во время беспорядков

Основная цель – завладение стратегическим объектом, контроль работы телевидения и радиоканалов для последующей агитации граждан выходить на улицы путем распространения ложной информации. Заместитель начальника Первой службы ГП РК Елдос Килымжанов

По словам Килымжанова, подозреваемый с санкции суда содержится под стражей.

Кроме того, в Алматы были задержаны трое соучастников ограбления оружейного магазина, которые 5 января раздавали похищенное оружие перед площадью Республики.

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили о задержании нескольких участников захвата акиматов Семея и Актюбинской области.