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Снимки суперлуния на фоне телевышки Кок-Тобе обсуждают алматинцы

суперлуние снял алматинский фотограф, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 00:43 Фото: Instagram/dots_foto
20 августа известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал снимки суперлуния на фоне телевышки Кок-Тобе, сообщает Zakon.kz.

Снимки были опубликованы в Instagram.

"Вчерашнее суперлуние в Алматы. Получилось запечатлеть восход луны в облаках над городом. Еще в этот момент тестировали новую подсветку телевышки Кок-Тобе – это добавило красок пейзажу. А вы видели вчера луну?" – подписал снимки Доценко.

Подписчики с восторгом оценили новую работу фотографа:

– Как я ждала ваш пост с фотографиями про это суперлуние, последнее за это лето.

– Дыню, напоминает! Классное фото!

– А с каких пор подсветка на Кок-Тобе заработала?

– Великолепие нашей Вселенной! Благодарю за эти шикарные кадры красавицы Луны!

– Непередаваемое словами впечатление.

– Первое фото особо нравится. Луна на облаках лежит, и вышка очень красиво светится.

Отметим, что 19-го и ночью 20 августа жители разных уголков планеты могли наблюдать редкое явление – сочетание суперлуния и "голубой Луны".

Накануне, 15 августа 2024 года, Доценко показал звездопад Персеиды, который запечатлел над горами Алматы.

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