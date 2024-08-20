Снимки суперлуния на фоне телевышки Кок-Тобе обсуждают алматинцы
Снимки были опубликованы в Instagram.
"Вчерашнее суперлуние в Алматы. Получилось запечатлеть восход луны в облаках над городом. Еще в этот момент тестировали новую подсветку телевышки Кок-Тобе – это добавило красок пейзажу. А вы видели вчера луну?" – подписал снимки Доценко.
Подписчики с восторгом оценили новую работу фотографа:
– Как я ждала ваш пост с фотографиями про это суперлуние, последнее за это лето.
– Дыню, напоминает! Классное фото!
– А с каких пор подсветка на Кок-Тобе заработала?
– Великолепие нашей Вселенной! Благодарю за эти шикарные кадры красавицы Луны!
– Непередаваемое словами впечатление.
– Первое фото особо нравится. Луна на облаках лежит, и вышка очень красиво светится.
Отметим, что 19-го и ночью 20 августа жители разных уголков планеты могли наблюдать редкое явление – сочетание суперлуния и "голубой Луны".
Накануне, 15 августа 2024 года, Доценко показал звездопад Персеиды, который запечатлел над горами Алматы.