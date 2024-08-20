Снимки суперлуния на фоне телевышки Кок-Тобе обсуждают алматинцы

Снимки были опубликованы в Instagram.

Подписчики с восторгом оценили новую работу фотографа:

– Как я ждала ваш пост с фотографиями про это суперлуние, последнее за это лето.

– Дыню, напоминает! Классное фото!

– А с каких пор подсветка на Кок-Тобе заработала?



– Великолепие нашей Вселенной! Благодарю за эти шикарные кадры красавицы Луны!

– Непередаваемое словами впечатление.

– Первое фото особо нравится. Луна на облаках лежит, и вышка очень красиво светится.