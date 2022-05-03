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Законодательство РК
17:37 03.05.2022

Названы знаки зодиака, из представителей которых получаются заботливые отчимы

знаки зодиака Фото: pixabay
Заботливые отчимы могут получиться из представителей далеко не всех знаков зодиака. Астрологи считают, что лишь некоторые способны полюбить ребенка второй половинки как своего, передает Zakon.kz.

Тельцы

Семья для Тельца находится на первом месте. К тому же, чаще всего дети приходят от Тельцов восторг. Такие мужчины ответственные и увлекающиеся натуры. Они будут водить ребенка на секции и кружки, пишет 5-tv.ru.

Рак

Они обожают передавать накопившийся опыт тем, кто в этом нуждается. Раки будут рады стать для ребенка своей возлюбленной настоящим товарищем и наставником в серьезных жизненных вопросах.

Весы

Представители этого знака зодиака легко относятся к жизни и ее перипетиям. Наличие у второй половинки ребенка не станет для них помехой в отношениях. Весы попытаются стать лучшим другом.

Козерог

Козероги кажутся чересчур строгими и требовательными. Однако именно они способны воспитать достойного члена общества. К тому же, представители этого знака ни за что не поднимут на ребенка руку.

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