Названы знаки зодиака, из представителей которых получаются заботливые отчимы

Тельцы

Семья для Тельца находится на первом месте. К тому же, чаще всего дети приходят от Тельцов восторг. Такие мужчины ответственные и увлекающиеся натуры. Они будут водить ребенка на секции и кружки, пишет 5-tv.ru.

Рак

Они обожают передавать накопившийся опыт тем, кто в этом нуждается. Раки будут рады стать для ребенка своей возлюбленной настоящим товарищем и наставником в серьезных жизненных вопросах.

Весы

Представители этого знака зодиака легко относятся к жизни и ее перипетиям. Наличие у второй половинки ребенка не станет для них помехой в отношениях. Весы попытаются стать лучшим другом.

Козерог

Козероги кажутся чересчур строгими и требовательными. Однако именно они способны воспитать достойного члена общества. К тому же, представители этого знака ни за что не поднимут на ребенка руку.