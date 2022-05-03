Астрологи рассказали, какие женщины сводят мужчин с ума

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», в Топ-5 вошли рожденные под такими созвездиями, как Близнецы, Дева, Водолей, Лев и Весы.

По словам астрологов, представительницы этих пяти знаков зодиака сводят мужчин с ума, даже если не родились красавицами. Чаще всего именно они задают стандарты ослепительной красоты и полностью им соответствуют.

Близнецы

С годами Близнецы берут ситуацию в свои руки, несмотря на то, что не все, появившиеся на свет под этим созвездием, с рождения могут считаться красавицами.

Представительниц этого знака отличает индивидуальность и харизматичность, что отражается и на внешности – они обожают яркие наряды, макияж и прически и не появляются в обществе в неприемлемом виде.

Дева

Рожденные под этим созвездием отличаются педантичностью, которая отражается и на их отношении к внешнему облику.

Представительницы Дев не приемлют недостатки и либо избавляются от них, либо превращают в достоинства. Они поддерживают состояние кожи и тонус тяжелыми тренировками и диетами, отчего всегда остаются привлекательными.

Водолей

Водолеи красивы изнутри и снаружи. Рожденные под этим созвездием чутки и искренни, чем притягивают взгляды окружающих.

Эти дамы ценят свои природные данные и стараются поддерживать естественную красоту, а уставшие от однотипных стандартов внешности мужчины особенно ценят это качество.

Лев

У представительниц этого знака зодиака не отнять любовь к самим себе – их ванные набиты средствами для лица, тела и волос.

Женщины-Львицы часто пробуют различные процедуры по улучшению внешности, проводят часы в спортзале, занимаются йогой. Для рожденных под этим созвездием внешность на первом месте – ей они посвящают большую часть личного времени.

Весы

Представительницы этого знака зодиака ради красоты способны на все.

Женщины-Весы идут на пластические операции, чаще других посещают косметологов, занимаются спортом и следят за питанием, чтобы выглядеть потрясающе. Они помнят, что встречают по одежке, и желают оставлять о себе лучшее впечатление.