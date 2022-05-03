Закон о защите прав детей подписал президент Казахстана

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», – говорится в сообщении.

Согласно документу, изменен механизм взаимодействия государственных органов с интернет-ресурсами, допустившими размещение запрещенной к распространению на территории Казахстана информации, наносящей вред ребенку.