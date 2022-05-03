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Законодательство РК
18:11 03.05.2022

Закон о защите прав детей подписал президент Казахстана

здание Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который был разработан в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка, передает Zakon.kz.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», – говорится в сообщении.

Согласно документу, изменен механизм взаимодействия государственных органов с интернет-ресурсами, допустившими размещение запрещенной к распространению на территории Казахстана информации, наносящей вред ребенку.

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