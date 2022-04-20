Блокировка соцсетей: Мажилис одобрил исключение резонансных норм

Представила проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации» депутат Джамиля Нурманбетова.

Она сообщила, что проект закона разработан в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка.

Законопроект одобрен Мажилисом Парламента РК 9 марта 2022 года и направлен в Сенат Парламента РК с 71 принятой позицией. Внесенные Сенатом поправки состоят из 6 позиций и предусматривают изменение механизма взаимодействия государственных органов с интернет-ресурсами, допустившими размещение запрещенной к распространению на территории Казахстана информации, наносящей вред ребенку. Так, депутатами Сената предложено наделить уполномоченный орган в области средств массовой информации компетенцией по определению порядка проведения экспертизы по фактам кибербуллинга в отношении ребенка, а также законодательно определить факты кибербуллинга в качестве основания для приостановления доступа к интернет-ресурсам. Депутат Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова

При этом из законопроекта, по словам мажилисвумен, исключены компетенции уполномоченного органа в области средств массовой информации по определению порядка ограничения доступа к запрещенной информации.

Данные поправки не меняют концепцию и содержание законопроекта, одобренного Мажилисом. В связи с этим Комитет по социально-культурному развитию считает возможным согласиться с изменениями и дополнением, внесенными Сенатом Парламента РК в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации». Джамиля Нурманбетова

14 апреля Сенат вернул резонансный проект закона «о кибербуллинге» в Мажилис.