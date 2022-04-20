10:15 20.04.2022
Блокировка соцсетей: Мажилис одобрил исключение резонансных норм
Фото: pixabay
Мажилис согласился с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом в законопроект о так называемой «блокировке соцсетей». Таким образом, документ считается принятым в целом Парламентом и направляется на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.
Представила проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации» депутат Джамиля Нурманбетова.
Она сообщила, что проект закона разработан в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка.
Законопроект одобрен Мажилисом Парламента РК 9 марта 2022 года и направлен в Сенат Парламента РК с 71 принятой позицией. Внесенные Сенатом поправки состоят из 6 позиций и предусматривают изменение механизма взаимодействия государственных органов с интернет-ресурсами, допустившими размещение запрещенной к распространению на территории Казахстана информации, наносящей вред ребенку. Так, депутатами Сената предложено наделить уполномоченный орган в области средств массовой информации компетенцией по определению порядка проведения экспертизы по фактам кибербуллинга в отношении ребенка, а также законодательно определить факты кибербуллинга в качестве основания для приостановления доступа к интернет-ресурсам.Депутат Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова
При этом из законопроекта, по словам мажилисвумен, исключены компетенции уполномоченного органа в области средств массовой информации по определению порядка ограничения доступа к запрещенной информации.
Данные поправки не меняют концепцию и содержание законопроекта, одобренного Мажилисом. В связи с этим Комитет по социально-культурному развитию считает возможным согласиться с изменениями и дополнением, внесенными Сенатом Парламента РК в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации».Джамиля Нурманбетова
14 апреля Сенат вернул резонансный проект закона «о кибербуллинге» в Мажилис.
Ни одна соцсеть не будет заблокирована – МИОР
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