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Законодательство РК
10:15 20.04.2022

Блокировка соцсетей: Мажилис одобрил исключение резонансных норм

проект закона, Парламент Фото: pixabay
Мажилис согласился с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом в законопроект о так называемой «блокировке соцсетей». Таким образом, документ считается принятым в целом Парламентом и направляется на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Представила проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации» депутат Джамиля Нурманбетова.

Она сообщила, что проект закона разработан в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка.

Законопроект одобрен Мажилисом Парламента РК 9 марта 2022 года и направлен в Сенат Парламента РК с 71 принятой позицией. Внесенные Сенатом поправки состоят из 6 позиций и предусматривают изменение механизма взаимодействия государственных органов с интернет-ресурсами, допустившими размещение запрещенной к распространению на территории Казахстана информации, наносящей вред ребенку. Так, депутатами Сената предложено наделить уполномоченный орган в области средств массовой информации компетенцией по определению порядка проведения экспертизы по фактам кибербуллинга в отношении ребенка, а также законодательно определить факты кибербуллинга в качестве основания для приостановления доступа к интернет-ресурсам.Депутат Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова

При этом из законопроекта, по словам мажилисвумен, исключены компетенции уполномоченного органа в области средств массовой информации по определению порядка ограничения доступа к запрещенной информации.

Данные поправки не меняют концепцию и содержание законопроекта, одобренного Мажилисом. В связи с этим Комитет по социально-культурному развитию считает возможным согласиться с изменениями и дополнением, внесенными Сенатом Парламента РК в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации».Джамиля Нурманбетова

14 апреля Сенат вернул резонансный проект закона «о кибербуллинге» в Мажилис.

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