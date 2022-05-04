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00:28 04.05.2022

Массовые обыски проводят у сотрудников Агентства госуслуг Молдовы

парламент Фото: coe.int
Обыски проводят служба внутренней безопасности МВД страны, служба информации и безопасности, прокуратура, передает Zakon.kz.
Проводится более 50 обысков в домах, офисах и автомобилях действующих сотрудников госпредприятия по документированию населения «Регистр» и Агентства государственных услуг. На данный момент задержаны пять человек, – цитирует ТАСС службу безопасности МВД Молдовы.

Отмечается, что 13 человек были задержаны после массовых обысков в госучреждениях по делу о махинациях при закупке оборудования для производства удостоверений личности и водительских прав. Задержанные допрошены и помещены в следственные изоляторы Центра по борьбе с коррупцией и полиции Кишинева.

Елена Беляева
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