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Мир

Массовые увольнения сотрудников агентства по ядерной безопасности обсуждают в США

массовые увольнения обсуждают в США, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 01:53 Фото: pixabay
Иностранные СМИ обсуждают информацию о том, что администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского национального агентства по ядерной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Об этом телеканалу CNN рассказал источник.

"В четверг вечером чиновники администрации Трампа уволили более 300 сотрудников Национального агентства по ядерной безопасности, которому поручено управлять ядерным арсеналом страны", – говорится в сообщении.

Как уточняется, среди уволенных оказались сотрудники NNSA, которые находятся на объектах, где создается ядерное оружие. Эти сотрудники "контролируют подрядчиков, производящих ядерное оружие, и инспектируют это оружие".

Между тем представитель Министерства энергетики США опроверг данные о количестве уволенных сотрудников ведомства. По его словам, из NNSA были уволены менее 50 сотрудников, занимавших в основном административные и канцелярские должности.

Ранее сообщалось, что профсоюзы через суд заблокировали решение Трампа по USAID.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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