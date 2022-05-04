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01:52 04.05.2022

Twitter тестирует новую функцию

соцсеть Фото: pixabay
Социальная сеть разрабатывает функцию, позволяющую показывать твиты ограниченному кругу людей, передает Zakon.kz.
Сейчас мы тестируем функцию Twitter Circle, которая позволяет вам добавлять до 150 человек, которые смогут видеть ваши твиты, когда вы захотите поделиться ими с меньшей аудиторией, – цитирует ТАСС заявление службы безопасности соцсети.

Отмечается, что некоторые пользователи уже могут применять функцию Twitter Circle.

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