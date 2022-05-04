Twitter тестирует новую функцию

Сейчас мы тестируем функцию Twitter Circle, которая позволяет вам добавлять до 150 человек, которые смогут видеть ваши твиты, когда вы захотите поделиться ими с меньшей аудиторией, – цитирует ТАСС заявление службы безопасности соцсети.

Отмечается, что некоторые пользователи уже могут применять функцию Twitter Circle.