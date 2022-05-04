Многодетного отца подозревают в убийстве жены в Туркестанской области

В Туркестанской области задержали многодетного отца, его подозревают в убийстве жены, сообщает телеканал КТК.

Сообщается, что скандалов в семье за 15 лет было много. Родные погибшей рассказали, что мужчину могла разозлить любая мелочь. Свой характер 43-летний мужчина оправдывал увлечением алкоголем и наркотиками.

37-летняя женщина всегда ходила с синяками, но терпела побои ради детей. В тот день старшая дочь звонила в полицию четыре раза, помощь прибыла только спустя 40 минут.

Женщина скончалась до приезда скорой. Два мальчика и две девочки, которые остались без матери, теперь нуждаются в психологической помощи, говорят в полиции.

Подозреваемый полностью признал свою вину и уже раскаивается в содеянном. Предметы, которые изъяли в ходе задержания, отправлены на экспертизу. Следователь Следственного управления ДП Туркестанской области Едил Алтынбаев

По данным полиции, задержанный на учете не состоял, жалоб от соседей и родственников в полицию не поступало.