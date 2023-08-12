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Законодательство РК

Женщину из Туркестанской области подозревают в убийстве собственного мужа

участок полиции Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Сарыагашском районе задержана женщина, которую подозревают в убийстве собственного мужа. У нее изъяты вещественные доказательства, сообщает Zakon.kz.

С пропажей 38-летнего мужчины в в полицию обратилась сестра.

"12 августа в полицию Сарыагашского района Туркестанской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что два дня назад без вести пропал ее брат. На поиски 38-летнего пропавшего мужчины был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была задержана жительница района, подозреваемая в убийстве своего мужа после семейной ссоры. Изъяты вещественные доказательства".ДП Туркестанской области

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

В полиции уточнили, что семья, где произошла трагедия, на учете в органах внутренних дел не состояла и по семейным конфликтам ранее не обращалась.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК "Убийство" и выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Павлодаре начался суд над жительницей Экибастуза, которая зарезала мужа в мае этого года. Суд рассматривает дело об убийстве, подсудимая уверяет, что оборонялась.

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