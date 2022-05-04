Какие мероприятия ждут алматинцев на 7 мая

По данным городского ведомства, в преддверии Дня защитника Отечества во всех школах Алматы пройдут «Уроки мужества», классные часы, конкурсы чтецов и эссе.

Кроме того, в канун праздника благодарственные письма будут вручены особо отличившимся сотрудникам органов внутренних дел, обороны, чрезвычайных ситуаций.

В течение трех дней – с 7 по 9 мая – в Алматы пройдут церемонии возложения цветов к монументам солдат, погибших при исполнении служебных обязанностей. Пресс-служба акимата Алматы

Также 7 мая в 16.00 во Дворце Республики состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и 30-летию Вооруженных сил РК, в ходе которого будут чествовать ветеранов и военнослужащих.