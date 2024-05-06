Куда пойти в Астане 7 и 9 мая

В Астане запланировано более 50 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая – Дня защитника Отечества и 9 мая – Дня Победы, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта столичного акимата, в том числе пройдут концерты, научные конференции, воспитательные часы в школах, спектакли и др.

7, 8, 9 мая в местах массового скопления людей волонтеры будут проводить блиц-опрос и раздавать в общественных местах ленты Победы.

7 мая в 16:00 в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева запланирована концертная программа "Отан деп соққан жүректер" с участием творческих коллективов силовых структур Республики Казахстан, звезд эстрады. В этот же день в 16:00 в связи с Днем Защитника Отечества на Центральном Арбате будет организован концерт и торжественный марш с военно-патриотическим оркестром Вооруженных сил Республики Казахстан.

В Государственном академическом русском драматическом театре им. М. Горького 7 мая в 18:00 состоится спектакль "Алия".

Также 7 мая в 10:00 в Ботаническом саду будет организован мастер-класс по йоге.

В театре кукол 7, 9 мая в 12:00 и 16:00 запланирована сказка "Письмо отца", а 9 мая в 18:00 в Государственном театре драмы и комедии им. А. Мамбетова – спектакль "Тыныштық күзетшісі".

В колледже сервиса и туризма 8 мая в 11:00 состоится лекция, посвященная Великой Отечественной войне, а в Центре обеспечения сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия 10 мая в 10:00 пройдет лекция "Памятники славным девушкам казахского народа в столице".

В паралимпийском тренировочном центре 9 мая в 15:00 состоится открытый турнир города Астаны по волейболу сидя, а 11 мая – Открытый городской турнир по настольному теннису (интеллект) города Астаны, с 10 по 12 мая в 9:00 – Открытый турнир по волейболу среди девушек и лиц с ограниченными возможностями (слух, зрение), Открытый чемпионат города по шашкам, первенство города по гребле на байдарках и каноэ "Веселые старты", посвященные Дню Победы в спортивном комплексе "Толкын", 15 мая в Ботаническом саду пройдет легкоатлетическая эстафета среди школьников Есильского района.

А в Центре обеспечения сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия с 8 по 13 мая с 10:00 до 18:00 будет организована выставка "Отан үшін от кешкендер".

9 мая будут возложены цветы к памятникам Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Талгата Бигельдинова, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Ивана Панфилова, а также в память о подвиге героев. Кроме того, будут возложены цветы к монументальному комплексу, посвященному воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. В 18:00 на бульваре "Нұрлы жол" будет организовано караоке для местных жителей.

10 мая в 12:00 в Детской художественной школе пройдет выставка рисунков "Дороги Победы", посвященная подвигу народных героев С. Нурмаганбетова и Р. Кошкарбаева. В честь праздника 10 мая в 10:00 пройдут военно-патриотические игры среди студентов колледжей Сарыаркинского района.

22-24 мая в населенном пункте Железнодорожников состоится военно-патриотический сбор "Айбын-2024", посвященный 100-летию Сагадата Нурмагамбетова.

Напомним, в честь 79-летия Победы будет перечислена единовременная выплата ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, труженикам тыла, проживающим в Астане.

Также в рамках акции "Марафон добрых дел" ветеранам будут вручены продовольственные корзины, очищены дворы от мусора и др.

Ранее городские власти сообщили, что в честь Дня Победы 9 мая во всех районах Алматы пройдут торжественные мероприятия. Подробнее можно прочитать здесь.