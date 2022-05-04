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Законодательство РК
10:16 04.05.2022

Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект о республиканском референдуме

закон Фото: Zakon.kz
Мажилис Парламента Казахстана взял в работу законопроект о республиканском референдуме по поправкам в Конституцию, передает корреспондент Zakon.kz.
Данный проект Конституционного закона разработан депутатами Парламента Казахстана в целях унификации форм бюллетеней, используемых при проведении республиканского референдума, с избирательными бюллетенями, используемыми на выборах. Законопроект содержит положение, регламентирующее требование к бюллетеням при проведении республиканского референдума, что создает благоприятные условия для граждан в процессе осуществления процедуры голосования. Комитет готов принять законопроект в работу. Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что данный законопроект будет рассмотрен сегодня на пленарном заседании, и попросил включить его в повестку дня.

Напомним, 29 апреля президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил провести республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию.

Тогда же глава государства сказал: «Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана».

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