Причину быстрого износа водопроводных сетей в селах объяснил глава МИИР

В 2022 году из республиканского бюджета с учетом уточнения предусматривается 215 млрд тенге, в том числе в городах – 120 млрд тенге и в селах – 95 млрд тенге. Это позволит обеспечить доступ воды 98,5% городского и 94,7% сельского населения. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

Он добавил, что по стране из 6302 сел доступ к услугам водоснабжения имеют 4759. Из необеспеченных сел в 511 планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения, а в 1032 малонаселенных селах за счет средств местного бюджета будут установлены комплексные блок-модули.

До сегодняшнего дня в 54 селах, где планируется строительство централизованного водоснабжения, поисково-разведочные работы не проведены акиматами. В 15 селах ведутся поисково-разведочные работы. Каирбек Ускенбаев

Вместе с тем, по словам министра, в связи с миграцией населения необходимо провести расширение водопроводных сетей в 50 селах.

В пример он привел село Кендала Алматинской области, где существующая водопроводная сеть построена 1969 году и на сегодня для полного обеспечения населения села питьевой водой требуется реконструкция. Также необходимо отметить, что за последние пять лет количество населения выросло с 5,8 тыс. до 9,5 тыс. человек.

Ориентировочная потребность из бюджета для проведения расширения водопроводных сетей в таких селах составит порядка 40 млрд тенге. В этой связи в целях 100% обеспечения населения данных сел акиматам необходимо разработать проектно-сметную документацию на расширение водопроводных сетей. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

Также министр сообщил, что на практике построенные водопроводные сети остаются на балансе акиматов, либо передаются непрофильным предприятиям или организациям, которые не имеют квалифицированных специалистов и специализированной техники для соответствующей эксплуатации.

В свою очередь это приводит к быстрому износу сетей, что требует дополнительных бюджетных затрат для восстановления. В этой связи для надлежащего обслуживания сетей предлагается укрупнить водоканалы, что позволит повысить качество предоставляемой услуги и эффективность работы. При этом необходимо отметить, что местным исполнительным органам нужно принять меры по улучшению материально-технической базы водоканалов путем увеличения уставного капитала за счет средств местного бюджета. Министр индустрии и инфраструктурного развития

В целом, по информации МИИР, по итогам 2021 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 96%, в том числе в городах – 98,1% и в селах –93%.