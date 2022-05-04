К 2025 году более 22 тысяч человек обеспечат качественной питьевой водой

В рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» до 2025 года планируется строительство и реконструкция девяти групповых водопроводов общей стоимостью 33 млрд тенге. В целом к 2025 году, построив порядка 1,2 тыс. км групповых водопроводов, планируется обеспечить качественной питьевой водой 41 СНП с численностью 22,3 тыс. человек и улучшить водоснабжение 52 СНП с численностью 33 тыс. человек. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

В этом году запланировано ввести в эксплуатацию Эскулинский водовод. Также выделены средства в размере 6,1 млрд тенге на реализацию 18 объектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях.

Министр добавил, что планируемые сроки завершения – 2023-2024 годы. В результате будет улучшено водоснабжение в 158 сельских населенных пунктах с общей численностью 458 тыс. человек.

По информации министерства, в настоящее время всего по республике имеется 76 групповых водопроводов протяженностью 15,5 тыс. км, из них в республиканской собственности находятся 39 групповых водопроводов протяженностью 13,4 тыс. км. Они обеспечивают питьевой водой 655 сельских населенных пунктов с численностью 1,4 млн. человек.