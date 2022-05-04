Месторождение Кокжиде – деятельность недропользователей могут остановить

Важным вопросом, требующим внимания, является загрязнение нефтепродуктами крупного месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области. Месторождение является уникальным в Западном регионе, и потенциал его можно использовать для обеспечения водой населения Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областей, испытывающих дефицит в качественной питьевой воде. Сериккали Брекешев

При этом, по его словам, в пределах границ месторождения Кокжиде восемь недропользователей ведут работы по разведке и добыче углеводородного сырья.

Необходимо отметить, что в разное время государственными органами и местным исполнительным органом были выявлены факты загрязнения подземных вод нефтепродуктами в районе месторождения Кокжиде. В связи с этим были проведены работы по доразведке месторождения Кокжиде. Были утверждены запасы подземных вод в количестве 173,4 тысяч м3/сутки и определены границы месторождения Кокжиде. Сериккали Брекешев

Также были отобраны пробы и анализы по скважинам ведомственной сети недропользователей, которые показали наличие примесей, но в то же время превышений ПДК (предельно допустимая концентрация. – Прим. ред.) по нефтепродуктам не выявлено.