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Законодательство РК
11:14 04.05.2022

Месторождение Кокжиде – деятельность недропользователей могут остановить

Казахстан, Актюбинская область, месторождение подземных вод Фото: pixabay
На заседании правительства РК министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заявил о необходимости остановить деятельность недропользователей близ месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области, передает корреспондент Zakon.kz.
Важным вопросом, требующим внимания, является загрязнение нефтепродуктами крупного месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области. Месторождение является уникальным в Западном регионе, и потенциал его можно использовать для обеспечения водой населения Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областей, испытывающих дефицит в качественной питьевой воде. Сериккали Брекешев

При этом, по его словам, в пределах границ месторождения Кокжиде восемь недропользователей ведут работы по разведке и добыче углеводородного сырья.

Необходимо отметить, что в разное время государственными органами и местным исполнительным органом были выявлены факты загрязнения подземных вод нефтепродуктами в районе месторождения Кокжиде. В связи с этим были проведены работы по доразведке месторождения Кокжиде. Были утверждены запасы подземных вод в количестве 173,4 тысяч м3/сутки и определены границы месторождения Кокжиде. Сериккали Брекешев

Также были отобраны пробы и анализы по скважинам ведомственной сети недропользователей, которые показали наличие примесей, но в то же время превышений ПДК (предельно допустимая концентрация. – Прим. ред.) по нефтепродуктам не выявлено.

Для предотвращения загрязнения подземных вод прошу поручить Министерству энергетики совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов принять меры по поэтапной остановке деятельности недропользователей в пределах границ месторождения, а акимату Актюбинской области усилить мониторинг подземных вод. Сериккали Брекешев
Оксана Скибан
Брекешев Сериккали МЭГПР РК Актюбинская область
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