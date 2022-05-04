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12:02 04.05.2022

Гол Дугласа помог «КПРФ» выйти в полуфинал чемпионата России по футзалу

Футзал 1/2 финала ЧРоссии Фото: Instagram/sportclubkprf
Лидер сборной Казахстана по футзалу Жуниор Дуглас стал одним из героев четвертьфинального противостояния между «КПРФ» и «Тюменью» в российской Суперлиге, сообщает Zakon.kz.

В четвертом поединке серии с «Тюменью» «КПРФ» на своей площадке одержал волевую победу – 2:1. Счет открыли гости на 20-й минуте – с передачи Лео Гужиэла гол забил Бруно Таффи. Преимущество тюменской дружины на табло продержалось недолго. Спустя три минуты достиг цели пушечный удар защитника сборной Казахстана Дугласа. Победу москвичам принес Родриго Денера, который отличился во втором тайме. Итоговый счет в серии – 3:1 в пользу московской команды.

В полуфинале «КПРФ» сыграет с «Норильским никелем». Серия продлится до трех побед. Первый и второй матчи – 12-13 мая. Третий и четвертый матчи – 17-18 мая. Пятый матч (при необходимости) – 22 мая.

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Куандык Шынасилов
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