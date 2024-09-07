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Кто из казахстанцев сыграет на чемпионате мира по футзалу

Чемпионат по футзалу, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 03:37 Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола
Мужская сборная Казахстана по футзалу назвала окончательный состав на ЧМ, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, мундиаль пройдет в трех городах –Ташкенте, Бухаре и Андижане.

В мужскую сборную Казахстана по футзалу войдут:

Игита, Нарун Сериков, Арнольд Кнауб, Ринат Торегазин, Акжол Дарибай, Абдурасул Абдуманапулы, Азат Валиуллин, Лео, Альберт Акбалыков, Чингис Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Жахангир Рашит и Дуглас.

Ранее казахстанский дзюдоист принес девятую медаль Паралимпиады-2024.

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