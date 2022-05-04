11:47 04.05.2022
Алкоголь под видом лапши быстрого приготовления хотели ввезти в Казахстан
Фото: пресс-служба КГД МФ РК
На границе Казахстана с Кыргызстаном на посту «Айша-биби» были остановлены две фуры. В них находилась нелегальная алкогольная продукция под видом лапши быстрого приготовления, передает Zakon.kz.
Выявлен факт незаконного ввоза на территорию Казахстана алкогольной продукции в количестве 25 920 бутылок водки. При этом данная партия алкогольной продукции перевозилась под видом лапши быстрого приготовления. Пресс-служба КГД МФ РК
Согласно результатам предварительного заключения, общая стоимость задержанной партии алкогольной продукции составила 25 660 800 тенге.
По данному факту возбуждено уголовное дело.