Убивает вкусно: что не так с лапшой быстрого приготовления

Каждый год 6 октября во всем мире отмечается неофициальный День лапши – праздник, посвященный одному из самых любимых и разнообразных продуктов питания. Но особую популярность завоевала лапша быстрого приготовления. Насколько такой продукт безопасен для здоровья – в материале Zakon.kz.

100 миллиардов ежегодно

Лапша быстрого приготовления была изобретена в 1958 году японским предпринимателем Момофуку Андо. Изобретатель даже не подозревал, насколько популярным станет его "детище". Сегодня ежегодно в мире потребляется более 100 миллиардов порций такой лапши. А многие эту еду предпочитают любой другой: залил кипятком – и готово.

Что внутри: мнение нутрициолога

Как отмечает нутрициолог Анна Дивинская, с точки зрения биохимии основа любой лапши быстрого приготовления – это предварительно сваренная и высушенная паста из рафинированной пшеничной муки.

"В процессе производства тесто проходит термическую обработку, затем обжаривается в пальмовом масле или подвергается горячей сушке. Именно поэтому лапша готовится так быстро – она уже практически готова". Биохимик Анна Дивинская

Есть ли польза

Состав классической лапши включает:

пшеничную муку высшего сорта;

растительные масла;

соль;

стабилизаторы и эмульгаторы;

пищевые добавки для улучшения вкуса и цвета.

По словам специалиста, конечно, нельзя сказать, что лапша быстрого приготовления абсолютно бесполезна.

"Она содержит углеводы, которые дают быструю энергию, небольшое количество белка и иногда даже некоторые витамины группы В, если производитель обогащает свой продукт". Анна Дивинская

Но качественного белка в такой лапше нет, и к тому же там совсем нет клетчатки, а также витаминов и минералов, которые находятся в цельном зерне. Поэтому биологическая ценность у этого продукта низкая, и в рационе он должен быть исключительно эпизодичным.

"Но в экстренных случаях, когда надо срочно подзаправиться, а, кроме этого продукта, больше ничего нет, его использовать можно. Несомненными плюсами быстрой лапши являются ее доступность, а также длительный срок хранения, удобство приготовления и относительно невысокая калорийность (300-400 ккал на порцию)", – добавляет врач.

Темная сторона

Однако список недостатков значительно превышает потенциальную пользу. В публикации издания "АиФ" сказано, что в быстрой лапше содержатся:

Избыток натрия. Соль – хлорид натрия – самая популярная в мире приправа – щедро добавлена в этот продукт. Одна порция лапши содержит 1500-2000 мг натрия – практически суточную норму. Регулярное употребление приводит к задержке жидкости, повышению артериального давления и нагрузке на почки. Трансжиры и насыщенные жиры. Пальмовое масло (и, как правило, далеко не лучшего качества), используемое при производстве такой лапши, содержит большое количество насыщенных жиров. При регулярном употреблении это может негативно влиять на липидный профиль крови, то есть вести к атеросклерозу. Химические добавки. Глутамат натрия, различные консерванты, красители и ароматизаторы могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей.

Исследования

Разные группы ученых проводили исследования и пришли к такому выводу: у тех, кто ел это блюдо чаще двух раз в неделю, риск смерти от инфаркта и инсульта был выше, чем у тех, кто ел это блюдо редко. Особенно высок риск был у тех, кто не только ел лапшу, но и выпивал весь бульон.

Помимо рекордного количества соли, которое получают поклонники этого продукта, есть у "быстрого счастья" и другие минусы. При регулярном употреблении такой лапши возникает дефицит важных нутриентов. Ведь организм получает по сути "пустые" калории, но остается голодным на клеточном уровне.

Как есть лапшу без вреда

По мнению эксперта, эпизодическое употребление "быстрой" лапши не нанесет серьезного вреда здоровому человеку. Но брать ее за основу рациона, естественно, нельзя.

Если вы являетесь страстным поклонником такой еды, то Дивинская советует:

употреблять спорный продукт не чаще 1-2 раз в месяц. И за раз съедать не больше одной порции;

обязательно заливать лапшу кипятком. И не позволяйте грызть сухие брекеты детям! При их употреблении могут возникнуть обезвоживание и кишечная непроходимость, так как в пищеварительном тракте сухая лапша разбухнет и может превратиться в комок;

пить больше воды для выведения избытка натрия (а лучше не допивать бульон, ограничившись только самой лапшой);

использовать только половину пакетика приправы;

добавлять к блюду свежие или замороженные овощи и источники белка (яйцо, курица).

Кому точно стоит отказаться

Полностью отказаться от этого продукта стоит людям с:

гипертонией;

заболеваниями почек и/или склонностью к отекам;

сахарным диабетом;

непереносимостью глютена или с аллергией на пищевые добавки.

Есть альтернатива

"Существует множество здоровых альтернатив – гречневая и рисовая лапша, цельнозерновые макароны. Да, все они готовятся немного дольше, но не так уж долго и к тому же приносят реальную пользу". Анна Дивинская

