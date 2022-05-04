Свидетельства о рождении и заключении брака будут выдавать в электронном формате

По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, законопроект базируется на трех концептуальных подходах – цифровая трансформация государственного управления, институционализация системы управления данными, обеспечение равнозначности и расширение сферы применения электронных документов.

Законопроектом предусмотрен пакет поправок по полноценному запуску цифровой трансформации государственного управления. Это закрепление цифровой трансформации в качестве приоритета в деятельности госаппарата и внедрение инструментов реинжиниринга бизнес-процессов, определение статуса уполномоченного органа в сфере информатизации и его подведомственной организации. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин

Он отметил, что преимущества инструментов цифровой трансформации заключаются в том, что они позволяют устранить системные причины и условия, способствующие бюрократическим проволочкам. Это, по его словам, громоздкие, запутанные и недостаточно прозрачные процедуры.

Проведение их реинжиниринга позволит выявить и устранить скрытые барьеры, а также оптимизировать затраты, то есть, выстроить максимально эффективный бизнес-процесс с минимальными кадровыми и финансовыми издержками. В перспективе, цифровая трансформация госуправления породит мультипликативный социально-экономический эффект в виде развития конкуренции, исключения коррупционного бремени, сокращения расходов и времени на получение гражданами и бизнесом госуслуг. Багдат Мусин

Министр добавил, что цифровая трансформация предполагает и качественное изменение процесса принятия управленческих решений. Предусмотрены поправки по упорядочению работы с данными. Это введение уполномоченного органа в сфере управления данными, а также определение его статуса.

Также предлагается упростить доступ госорганов к данным государственных информационных ресурсов при оказании услуг. В частности, будут установлены единые требования к управлению данными.

Одновременно для обеспечения защиты персональных данных будут ужесточаться требования к применению информационно-коммуникационных технологий. Для этого законопроектом предлагается признать информационные системы, осуществляющие сбор, обработку и хранение персональных данных, критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры и повысить требования к их защищенности. Багдат Мусин

Кроме того, законопроектом планируется закрепить юридическую равнозначность электронных документов с их бумажным аналогом, устранить имеющиеся коллизии и разночтения в законах, которые препятствуют полноценному применению электронных документов.

Законопроектом предусматривается перевод в электронный формат свидетельств по государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака и другие). Это будет удобно для граждан тем, что исключается необходимость очной явки. Гражданин в любое время сможет распечатать, либо предъявить электронную версию с QR-кодом. В случае утери документа исключается необходимость обращения за дубликатом. Багдат Мусин

При этом сохраняется возможность получения этих документов на бумажном носителе по желанию самого гражданина или в случае выезда за пределы страны.

Функции по государственной регистрации актов гражданского состояния будут переданы в госкорпорацию «Правительство для граждан». За органами юстиции останется компетенция по нормативному регулированию, методологическому обеспечению и контролю за регистрацией актов гражданского состояния. Багдат Мусин

Глава МЦРИАП подчеркнул, что цифровые сервисы и услуги должны быть доступны для каждого гражданина независимо от места его проживания. В связи с этим законопроектом предлагается на базе почтовой сети Национального оператора почты АО «Казпочта» создать цифровые точки доступа населению к государственным услугам в сельских населенных пунктах.

Планируется, что цифровые точки доступа будут открыты в порядка двух тыс. сельских почтовых отделениях.